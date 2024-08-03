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Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Kupa maçı öncesinde heyecan doruktayken, dev mücadelede görev yapacak VAR hakemi de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçında VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun'un görev yapacağını duyurdu.

Süper Kupa mücadelesi öncesinde artan heyecanla birlikte, VAR hakeminin kim olacağı da merak konusuydu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği bu önemli maçta VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun olacak.

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu! - 1. Resim

SÜPER KUPA'NIN YOLCULUĞU

İlk üç Süper Kupa organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk maç Frankfurt'ta oynandı. Almanya'daki diğer maçlar ise Köln ve Duisburg'da yapıldı. 2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da düzenlendi. Doha'da oynanan maçta Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltılarla mağlup ederek kupayı kazandı.

Almanya'daki maçların ardından Süper Kupa Türkiye'ye taşındı. Türkiye'deki ilk Süper Kupa mücadelesinde Fenerbahçe, 2009 yılında Beşiktaş'ı yenerek kupayı kazandı. Türkiye'de İstanbul, Konya, Ankara, Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa gibi şehirlerde yapılan 12 karşılaşmada Galatasaray altı kez kupa sevinci yaşadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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