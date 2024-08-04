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Beşiktaş, tarihi Süper Kupa zaferini taraftarıyla birlikte kutladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, Süper Kupa finalinde tarihi bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupaya uzandı.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmasının ardından siyah beyazlı taraftarlar, Nevzat Demir Tesisleri'nde galibiyeti coşkuyla kutladı.

Beşiktaş, tarihi Süper Kupa zaferini taraftarıyla birlikte kutladı - 1. Resim

MAÇ SONU COŞKULU KUTLAMA

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst kupayı kaldırarak taraftarın sevincine ortak oldu.

Beşiktaş, tarihi Süper Kupa zaferini taraftarıyla birlikte kutladı - 2. Resim

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, zaferini coşkuyla kutlamak için Ümraniye'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne döndü. Takım, bir grup taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Beşiktaş, tarihi Süper Kupa zaferini taraftarıyla birlikte kutladı - 3. Resim

Tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, kupayı kazanan oyuncular ve teknik heyet için bir karşılama gerçekleştirdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki takım, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile birlikte, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve futbolcular, otobüsten inerek taraftarları selamladı.

Beşiktaş, tarihi Süper Kupa zaferini taraftarıyla birlikte kutladı - 4. Resim

Taraftarlar ve futbolcular arasında büyük bir coşku yaşandı. Futbolcular ve teknik ekip de kupayı kaldırarak taraftarın coşkusuna ortak oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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