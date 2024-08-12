Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 13 milyon euro önerdi

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 12 Ağustos 2024 09:10 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova'ya transferinde sona gelindi. Rus temsilcisi hem sarı-kırmızılı ekibe hem de milli oyuncuya yaptığı teklifi güncelledi ve anlaşmaya çok yaklaşıldı. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına 13 milyon euro girecek, Kerem ise 3 milyon euro kazanacak.