Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 13 milyon euro önerdi

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 13 milyon euro önerdi

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova'ya transferinde sona gelindi. Rus temsilcisi hem sarı-kırmızılı ekibe hem de milli oyuncuya yaptığı teklifi güncelledi ve anlaşmaya çok yaklaşıldı. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına 13 milyon euro girecek, Kerem ise 3 milyon euro kazanacak.

Galatasaray'ın son yıllardaki başarılı grafiğinde önemli bir rol oynayan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 13 milyon euro önerdi - 1. Resim

Milli oyuncuyu ısrarla isteyen Spartak Moskova, yeni bir teklifle sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı. Rus ekibinin güncellenmiş teklifi sonrası anlaşmanın çok yakın olduğu ifade ediliyor.

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 13 milyon euro önerdi - 2. Resim

YENİ TEKLİF 13 MİLYON EURO

Milliyet'in haberine göre Moskova temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcu için 13 milyon euro bonservis bedeli önerdi. 

Kerem'e verilecek maaş ise 2.4 milyon euro'dan 3 milyon Euro'ya çıkarıldı. Milli oyuncunun talepleriyle Rusların önerisi arasındaki makasın kapandığı ve son detayların görüşüldüğü belirtiliyor.

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 13 milyon euro önerdi - 3. Resim

Galatasaray formasıyla 2023-24 sezonunda 54 karşılaşmada görev alan Kerem, 15 gol atarken 9 da asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Bir dönem herkesin Android telefonlarda kullandığı Nova Launcher tüm çalışanlarını işten çıkardı!The Economist'ten Filistin bayrağına sansür! Batı'nın İsrail yandaşlığı sürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yusuf Dikeç ilham kaynağı oldu! Genci yaşlısı atıyor - SporYusuf Dikeç ilham kaynağı oldu! Genci yaşlısı atıyorParis 2024'te sınıfta kaldık! 18 branş, 101 sporcu, altınsız 8 madalya... - SporParis 2024'te sınıfta kaldıkTrabzonspor'dan sancılı başlangıç! Abdullah Avcı'ya tepki büyük - SporTrabzon'dan tatsız tuzsuz başlangıçBeşiktaş Samsun'dan şen döndü! Yeni Kartal'da hayat var - SporBeşiktaş Samsun'dan şen döndüMourinho 'yeterli değiliz' dedi, zaman istedi! Bu takımın vitesi düşük - SporBu takımın vitesi düşükÜçüncü takım da devrede! Zaha paylaşılamıyor - SporÜçüncü takım da devrede! Zaha paylaşılamıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...