Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 13 milyon euro önerdi
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Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova'ya transferinde sona gelindi. Rus temsilcisi hem sarı-kırmızılı ekibe hem de milli oyuncuya yaptığı teklifi güncelledi ve anlaşmaya çok yaklaşıldı. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına 13 milyon euro girecek, Kerem ise 3 milyon euro kazanacak.
Galatasaray'ın son yıllardaki başarılı grafiğinde önemli bir rol oynayan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.
Milli oyuncuyu ısrarla isteyen Spartak Moskova, yeni bir teklifle sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı. Rus ekibinin güncellenmiş teklifi sonrası anlaşmanın çok yakın olduğu ifade ediliyor.
YENİ TEKLİF 13 MİLYON EURO
Milliyet'in haberine göre Moskova temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcu için 13 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
Kerem'e verilecek maaş ise 2.4 milyon euro'dan 3 milyon Euro'ya çıkarıldı. Milli oyuncunun talepleriyle Rusların önerisi arasındaki makasın kapandığı ve son detayların görüşüldüğü belirtiliyor.
Galatasaray formasıyla 2023-24 sezonunda 54 karşılaşmada görev alan Kerem, 15 gol atarken 9 da asist yaptı.