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Jose Mourinho'dan Galatasaray'a hakem göndermesi! Adana Demirspor maçı sonrası flaş sözler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Jose Mourinho&#039;dan Galatasaray&#039;a hakem göndermesi! Adana Demirspor maçı sonrası flaş sözler

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor karşısında ilk Süper Lig mücadelesine çıktı. Sahadan 3 puanla ayrılan dünyaca ünlü Portekizli hoca, müsabakanın ardından Galatasaray'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Mourinho, ezeli rakibine hakem göndermesi yaptı.

Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonunda 3 puan almanın önemine vurgu yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan 61 yaşındaki çalıştırıcı, dün ve bugün oynanan maçlar sonunda lig hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu anladığını belirtti.

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a hakem göndermesi! Adana Demirspor maçı sonrası flaş sözler - 1. Resim

GALATASARAY MAÇI HAKKINDA KONUŞTU

Mourinho, "2 günde 2 maç oynandı. Cuma günü Galatasaray-Hatayspor maçı ve bugün Fenerbahçe maçı. Çok fazla şey öğrendim. Zaten bu periyotta bana verilen bilgiler harika bilgilerdi ama şimdi daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman ligde ilk maçını kaybetmediğini vurgulayan Mourinho, "Hiçbir ilk lig maçımı kaybetmedim. Dolayısıyla 24 yıldır hiçbir şey değişmedi diyebilirim. Bu pozitif tarafı. 2 sezonda ise lige beraberlikle başladım ve onlarda Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Berabere kalsaydık daha iyi olabilirdi diyebilirim. İşin şakası bir yana maçı daha erken koparmaya çalıştık. Maçı kazanmak için yüksek enerjiyle başladık." diye konuştu.

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a hakem göndermesi! Adana Demirspor maçı sonrası flaş sözler - 2. Resim

Devre arasında oyuncularını uyardığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Tecrübelerime dayanarak oyuncularıma şunu söyledim. 'Rakip 1-0 devam ettirmeye çalışacak ve son bölümde şans anı arayacak' dedim. Takımın enerjisini yukarı çekmeye çalıştım. Saint-Maximin 90 dakika oynayacak durumda değil ve rakibe en çok problem çıkaranlardandı. Önemli olan 3 puanı almaktı. Skor daha farklı olabilirdi. Meslektaşımı tebrik ederim, 15 yaşında bir kaleciyi oynatmak bu seviyede cesaret ister. Oyuncuyu da tebrik ederim." diye konuştu.

Maçtan sonra hakemle düşüncelerini paylaştığını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Düşüncem çok basit. Rakip teknik direktör daha düşük potansiyelli bir takımın teknik direktörü ve sonuç için her şeyi deneyecekti. Onu suçlayamam. Defansif oynayabilirler, zaman geçirebilirler bunu eleştiremem çünkü insanlar sonuç almak için maaş alıyorlar. Daha küçük takımlar puan almak için bunları yapabilir. Hakemlerin ise oyunu savunması gerekiyor. Onların sorumluluğu bu. İlk 20 dakikada 1-2 sarı kart verirseniz sonuç farklı olur. Sadece Türkiye'de olan bir durum değil bu. Asla 15-20 dakikada kart gösterilmiyor. Hakemler bunları verirse oyun bambaşka bir hal alır. İnsanlar fikrimi kabul ederlerse 25 yıllık tecrübeme bakınca benim fikrim bu. Sarı kartlar verilirse farklı bir hal olur. Hakemin bana verdiği kart adil bir karardı. Doğru bir karardı. Bununla ilgili problemim yok. Bu ligin en güçlü takımlarından olduğumuzdan rakipler defansif oynayacak. Herkes puan almak istiyor. Bazı takımlar şampiyon olmak, bazı takımlar ligde kalmak için puan almak istiyor. Futbol böyle bir şey."

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a hakem göndermesi! Adana Demirspor maçı sonrası flaş sözler - 3. Resim

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Jose Mourinho, iyi futbol için zamana ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Tempolu oynamanın şu anda zor olduğunu kaydeden Mourinho, "Sadece defans ya da ofans için değil her şey için süreye ihtiyacımız var. Bizler çalışmaya başlayalı 2 ay oldu ama tam kadro 2 hafta oldu. Dolayısıyla her şey için süreye ihtiyacımız var. Şu an takım iyi durumda olmaktan çok uzak. Daha iyi savunduk, seviye olarak Lugano ve Lille maçlarına göre daha iyi bir seviyemiz vardı. Çok koştuk, her yerde adam adama oynadık ve bu da arkada 2'ye 2, 3'e 3 bırakmamız demek oluyor. Böyle olunca çok enerji harcıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde maçlara önde basarak başlamamamızın sebebi bunu yapacak benzinimiz yok. Takım şu an yüksek seviyede oynayacak durumda değil. Bugün kazanmak için gerekli oyunu oynadık. Almış olduğumuz sonuçlar gösterdiğimiz performanslardan kötü diyebilirim, daha iyisini hak ediyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a hakem göndermesi! Adana Demirspor maçı sonrası flaş sözler - 4. Resim

Fikirleri dinlemeyi seven bir yapısı olduğunu anlatan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncuların psikolojik desteği ve motivasyonu benim üzerimde olacak. Benim tecrübeme, oyuncularla olan ilişkime ve kurduğum empatiye sahip olacak. Benim bir vizyonum ve çalışma metodum var. Dün kamp yapmadık ve oyuncularım evlerine gidip uyudular ama şimdi kampa gidiyoruz. Lille maçını düşünmeye başlayacağız, yorgunluğu üzerimizden atıp o maça odaklanacağız. Evet hedefimizin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak değil, Süper Ligi kazanmak ama salı günü oynayacağımız maçta elimizden geleni yapacağız."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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