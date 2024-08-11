Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk lig maçında çılgına döndü! Portekizli hocayı kızdıran detay şaşırttı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk lig maçına Adana Demirspor karşısında çıktı. Portekizli hocanın saha kenarındaki hırslı görüntüsü Kadıköy'e damga vurdu. İşte detaylar...

Kadıköy'de tek gol var! Mourinho'lu Fenerbahçe, Adana Demirspor engelini Dzeko ile geçti

Kadıköy'de tek gol var! Mourinho'lu Fenerbahçe, Adana Demirspor engelini Dzeko ile geçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk lig maçında sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı kullandığı taç atışının tekrarlattırılması sonras Portekizli hoca ve yardımcısı Salvatore Foti sinirlendi.

İtirazlar sonucu Foti sarı kart gördü. Jose Mourinho ise mücadelenin uzatma dakikalarında itiraz nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

MOURINHO'YU KIZDIRAN OLAY

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarına tepki gösteren Jose Mourinho'nun, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile birlikte yardımcılarının da kulübede önde gözükmesi nedeniyle itirazlarda bulunduğu öğrenildi.

MOURINHO: TAKIM FİZİKSEL OLARAK DÜŞTÜ

1-0 kazanılan Adana Demirspor maçını değerlendiren Mourinho, "Bugün olmayan tek şey gollerdi. İlk 60-65 dakikada oynamış olduğumuz oyuna baktığımızda sonuç farklı olmalıydı. Çok pozisyon kaçırdık. Final bölgesinde doğru şeyleri yapamadık. Belli bir dakikadan sonra takım fiziksel olarak düştü. Saint Maximen ve İrfan Can Kahveci, 90 dakika oynayacak durumda değil. Galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.