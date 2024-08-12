Beşiktaş'ın yıldızlarına Talisca ve Icardi benzetmesi! Samsunspor galibiyeti sonrası flaş sözler

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında yeni transferleri Rafa Silva ve Paulista'nın golleriyle 2-0 kazandı. Süper Kupa'da alınan 5-0'lık galibiyet sonrası lige de iyi başlayan Kartal'ı, spor yazarları değerlendirdi. Siyah-beyazlı yıldızlara yapılan Talisca ve Icardi benzetmesi ise dikkat çekti.

Beşiktaş görkemli Süper Kupa galibiyetinin ardından lige de iyi başladı. Zorlu Samsunspor deplasmanında kazanan Kartal'ın golleri; Rafa Silva ve Paulista'dan geldi.

Spor yazarları Samsunspor-Beşiktaş müsabakasını yorumlarken, Talisca ve Icardi benzetmeleri dikkat çekti. İşte o yorumlar...

GÜNTEKİN ONAY: BAZEN BUNU YAPMALISINIZ

Beşiktaş dün zor bir deplasmanda net bir skorla kazandı ancak iyi futbol oynadı mı? Kesinlikle hayır. Golü buldu, topu rakibe bıraktı skoru korumak istedi ifadesi de gerçeği yansıtmaz. Çünkü 1-0’a kadar olan süreçte de etkili oynayan ve Beşiktaş'ın üzerine gelen Samsunspor idi. Beşiktaş’ın 2-0’ı bulduğu bir maçta topu daha fazla ayağında tutup rakibe bu kadar şans vermemesi gerekiyordu. (Hürriyet)

VOLKAN DEMİREL: ICARDI ETKİSİ YAPACAK

Beşiktaş'ın doğru transferler yaptığını düşünüyorum. Beşiktaş'ta dikkat ederseniz rakip oynarken Beşiktaş golü buluyor. Galatasaray maçında da aynısı oldu. Biraz daha geçiş oyununa odaklılar. Immobile bence bir Icardi havası oluşturacak. Öyle hissediyorum.

FATİH DOĞAN: KALİTESİNİ GÖSTERDİ

2023-24 sezonunu Türkiye Kupası ile kapatıp, yeni sezonu Süper Kupa'yı kazanarak açmak Beşiktaş için müthiş bir moral ve yeni sezon öncesi yüksek motivasyon oldu. Süper Lig'e Samsunspor galibiyetiyle başlanması, bu güzel fotoğrafın tamamlanması anlamına geliyordu. Öyle de oldu. Ancak zaferi getiren gollerin yeni transferler Rafa Silva ve Paulista'dan gelmesi transfer sürecini tamamlamaya çalışan yönetimin hem moralini hem elini güçlendirdi. Özellikle ilk golde Semih'in asistindeki derinlik ve güzellik kadar Silva'nın koşusu, kontrol ve gol vuruşu büyük kalite göstergesiydi. Oyun beklentilerin gerisinde kalsa da Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir gol organizasyonuydu. Beşiktaş, 2-0'ı bulmanın etkisiyle de olabilir Samsunspor'a gereğinden fazla topla oynama alanını ve pozisyonlar verdi. Bunda siyah-beyazlı takımın geniş alanda oynaması, stoperiyle forveti arasında 65-70 metre mesafede oynaması etkendi. (Sabah)

UĞUR MELEKE: MUSTAFA SAMSUN'DA OLSAYDI

Samsun'un oyunu, Beşiktaş'ın süperstarları var. İlk 30 dakikada tek şut atamayan Beşiktaş, 5 dakikada birbirinden güzel iki golle maçın fişini çekti. İki sayıda da asistler gollerden güzel. Van Bronckhorst’un kariyerinde en fazla saygı gördüğü departman, “yıldızlardan üst düzey verim alması” idi. Feyenoord’da Kuyt, Elia ve Berghuis’ten nasıl verim aldıysa Beşiktaş’ta da süperstarlarla uyumu iyi. (Hürriyet)

NİHAT KAHVECİ: TALISCA ETKİSİ DİYORUM

Rafa Silva için Talisca etkisi diyorum. İkinci yarıda top kayıpları yaptı ancak ilk yarıda en kritik anda yapmış olduğu kontrol bana göre attığı golden, son vuruşundan daha önemli. O kontrolle yüzde 70'i bitirdi zaten.