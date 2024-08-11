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Samsunspor - Beşiktaş | Süper Kupa şampiyonu sezonu deplasman açıyor

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Samsunspor - Beşiktaş | Süper Kupa şampiyonu sezonu deplasman açıyor

Spor Haberleri

Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk hafta maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennaser, Dimata, Schindler, Ntcham, Holse, Mouandilmadji

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Gedso, Rashica, Rafa, Semih, Immobile

SAMSUNSPOR İLE BEŞİKTAŞ 63. DEFA KARŞILAŞACAK

Beşiktaş ile Samsunspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 63. defa karşı karşıya gelecek.

Samsunspor'un lige ilk kez yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 62 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 100 kez fileleri havalandırdı, Samsunspor ise 59 gol kaydetti.

Geride kalan sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. İkinci devrede İstanbul'da yapılan müsabaka ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Düzenleyen:  - Spor
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