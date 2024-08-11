Trabzonspor, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor! Süper Lig 1. Hafta
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Süper Lig'in açılış haftasında maçlar oynanma devam ediyor. Yeni sezona iddialı hazırlanan Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor.
Sivasspor, Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.
Cihan Aydın'ın düdük çalacağı mücadele saat 19.15'de başlayacak.
SİVASSPOR - TRABZONSPOR 11'LER
Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Emirhan Başyiğit, Charisis, Emrah Başsan, Alex Pritchard, Sonko, Rei Manaj, Azizbek Turgunboev
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Barisic, Savic, Denswil, Pedro Malheiro, Okay Yokuşlu, Enis Bardhi, Edin Visca, Trezeguet, Cihan Çanak, Draguş
TRABZONSPOR AÇILIŞ MAÇLARINI KAZANIYOR
Trabzonspor, oynadığı son 3 açılış maçını da kazandı.
Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, geçen sezon da Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.
Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, lig tarihinde 26 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.