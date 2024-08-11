Trabzonspor, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor! Süper Lig 1. Hafta

Süper Lig'in açılış haftasında maçlar oynanma devam ediyor. Yeni sezona iddialı hazırlanan Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor.

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Sivasspor, Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.

Cihan Aydın'ın düdük çalacağı mücadele saat 19.15'de başlayacak.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Emirhan Başyiğit, Charisis, Emrah Başsan, Alex Pritchard, Sonko, Rei Manaj, Azizbek Turgunboev

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Barisic, Savic, Denswil, Pedro Malheiro, Okay Yokuşlu, Enis Bardhi, Edin Visca, Trezeguet, Cihan Çanak, Draguş

TRABZONSPOR AÇILIŞ MAÇLARINI KAZANIYOR

Trabzonspor, oynadığı son 3 açılış maçını da kazandı.

Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, geçen sezon da Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 26 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.