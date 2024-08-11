Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı mı transfer edecek? Hüseyin Yücel açıkladı

Beşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı mı transfer edecek? Hüseyin Yücel açıkladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş, Juventus&#039;un yıldızı Federico Chiesa&#039;yı mı transfer edecek? Hüseyin Yücel açıkladı

Spor Haberleri

Yaz transfer döneminde; Rafa Silva, Paulista, Immobile gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'nın durumunu sordu. Transfere dair konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İtalyan oyuncuyla ilgilendiklerini ancak maliyetin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Juventus'un yıldız oyuncusu Federico Chiesa hakkında konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Yücel, İtalyan oyuncuyla ilgilendiklerini ve transfer detaylarını duyurdu.

Beşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı mı transfer edecek? Hüseyin Yücel açıkladı - 1. Resim

Chiesa ile 10 gündür ilgilendiklerini ifade eden Yücel, "Son günlerde Juventus'un oyuncusu Federico Chiesa'nın adı Beşiktaş'la çok fazla anıldı, hala da anılmaya devam ediyor. Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru. 

Beşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı mı transfer edecek? Hüseyin Yücel açıkladı - 2. Resim

TRANSFERİN MALİYETİNİ AÇIKLADI

Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var." dedi.

Beşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı mı transfer edecek? Hüseyin Yücel açıkladı - 3. Resim

İtalyan yıldızın maliyetine dikkat çeken Hüseyin Yücel, "Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor. 

Beşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı mı transfer edecek? Hüseyin Yücel açıkladı - 4. Resim

Futbolda kulüplerin zaman zaman düştükleri hatalara bir yenisini eklememek için hassas davranmak zorundayız. Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Chiesa, Beşiktaş'ın gündeminden kalkmıştır." ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Efsane oyun, veda etmeye hazırlanıyor! Metin 2 sunucuları ne zaman kapatılacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris'te 6. oldu - Sporİlke Özyüksel Mihrioğlu Paris'te 6. olduAvustralya, Belçika'yı devirdi, bronz madalya aldı - SporAvustralya, Belçika'yı devirdi, bronz madalya aldıSifan Hassan, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı - SporSifan Hassan altını olimpiyat rekoru kırarak aldıBaşakşehir-Iberia Tiflis maçında Polonyalı Pawel Raczkowski düdük çalacak - SporBaşakşehir-Iberia Tiflis maçına Polonyalı hakemMilli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, Paris'e veda etti - SporYasemin Adar Yiğit Paris'e veda ettiFerdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye veda mı etti? O anlar sosyal medyada gündem oldu - SporBu kareyi görenler "veda etti" dedi
Sonraki Haber Yükleniyor...