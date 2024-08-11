Beşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı mı transfer edecek? Hüseyin Yücel açıkladı

Yaz transfer döneminde; Rafa Silva, Paulista, Immobile gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'nın durumunu sordu. Transfere dair konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İtalyan oyuncuyla ilgilendiklerini ancak maliyetin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Juventus'un yıldız oyuncusu Federico Chiesa hakkında konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Yücel, İtalyan oyuncuyla ilgilendiklerini ve transfer detaylarını duyurdu.

Chiesa ile 10 gündür ilgilendiklerini ifade eden Yücel, "Son günlerde Juventus'un oyuncusu Federico Chiesa'nın adı Beşiktaş'la çok fazla anıldı, hala da anılmaya devam ediyor. Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru.

TRANSFERİN MALİYETİNİ AÇIKLADI

Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var." dedi.

İtalyan yıldızın maliyetine dikkat çeken Hüseyin Yücel, "Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor.

Futbolda kulüplerin zaman zaman düştükleri hatalara bir yenisini eklememek için hassas davranmak zorundayız. Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Chiesa, Beşiktaş'ın gündeminden kalkmıştır." ifadelerini kullandı.