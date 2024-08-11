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Süper Lig devi ilgilenmişti! İtalyan yıldız Chiesa'nın menajerinden açıklama

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Süper Lig devi ilgilenmişti! İtalyan yıldız Chiesa&#039;nın menajerinden açıklama

Spor Haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Federico Chiesa'nın menajerinden Beşiktaş ile flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in, Juventus'un hücum oyuncusu Federico Chiesa ile ilgilendiklerini ancak yüksek maliyeti nedeniyle oyuncunun transferinden vazgeçtiklerini açıklaması üzerine futbolcunun menajeri Fali Ramadani'den beklenmedik bir çıkış geldi.

Ramadani, Yücel'in yüksek maliyeti nedeniyle Chiesa'nın transferinden vazgeçtikleri yönündeki açıklamasının sorulması üzerine "Söz konusu kişiyi tanımıyorum ve Federico için Beşiktaş ile hiçbir zaman pazarlık yapmadım" diye konuştu.

Süper Lig devi ilgilenmişti! İtalyan yıldız Chiesa'nın menajerinden açıklama - 1. Resim

HÜSEYİN YÜCEL: MAAŞI 9 MİLYON EURO

Hüseyin Yücel, Federico Chiesa'nın transferiyle ilgili olarak "Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru. Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var. Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor. Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Chiesa, Beşiktaş'ın gündeminden kalkmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 37 maça çıktı ve takımına 10 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
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