Beşiktaş'ta ayrılık! Amir Hadziahmetovic, Süper Lig ekibine kiralandı
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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Amir Hadziahmetovic'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'tan kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer oldu.
Siyah-Beyazlılar, Hadziahmetovic'in 2024-25 sezonunda Karadeniz ekibinde forma giyeceğini bildirdi.
Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor’a Geçici Transfer Oldu
Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-25 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transfer olmuştur.
Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
BEŞİKTAŞ 3.2 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
2022-2023 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3 milyon 200 bin euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan 27 yaşındaki orta saha, toplam 42 maça çıktı.
Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atan Boşnak oyuncu, 8 de asist yaptı.