Beşiktaş'ta ayrılık! Amir Hadziahmetovic, Süper Lig ekibine kiralandı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Amir Hadziahmetovic'in sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'tan kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Siyah-Beyazlılar, Hadziahmetovic'in 2024-25 sezonunda Karadeniz ekibinde forma giyeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor’a Geçici Transfer Oldu

Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-25 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transfer olmuştur.

Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

BEŞİKTAŞ 3.2 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

2022-2023 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3 milyon 200 bin euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan 27 yaşındaki orta saha, toplam 42 maça çıktı.

Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atan Boşnak oyuncu, 8 de asist yaptı.