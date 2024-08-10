Correa el yaktı! Atletico'nun Beşiktaş'tan istediği bonservis görüşmeleri durdurdu

Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Angel Correa'nın menajeriyle anlaştı ama İspanyol kulübü bonservis bedelini 18 milyon avro olarak belirledi. Görüşmeler şimdilik durduruldu.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlıların yeni gözdesi, İspanyol devi Atletico Madrid’in formasını giyen Angel Correa... Arjantinli 29 yaşındaki yıldız oyuncu için Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel devrede. La Liga’da 10 yıldır Atletico Madrid formasını giyen Correa için yapılan ilk görüşme olumsuz geçti. İspanyol kulübü, bu transfer için Beşiktaş’tan 18 milyon avro bonservis bedeli talep etti. Görüşmeler şimdilik durduruldu ama siyah beyazlılar yine de pusuda.

VAN BRONCKHORST ÇOK İSTİYOR

Ernest Muçi için Premier Lig temsilcisi Aston Villa’dan beklenen teklifin gelmesi durumunda Kartal yeniden harekete geçecek. Geçen sezon ortasında 10 milyon avroya transfer edilen Arnavut yıldızın satışı gerçekleşirse, Angel Correa için belirlenen yüksek bonservis bedeli problem olmayacak. Arjantinli yıldızın transferini Giovanni van Bronckhorst da çok istiyor. Hollandalı teknik adamın, Correa’nın gelmesi durumunda hücumda durdurulamayacak bir takım haline geleceklerini söylediği öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ FORVET

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 47 maça çıkan Correa, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Arjantinli yıldız sağ kanat, 10 numara ve santrfor olarak görev yapabiliyor.

AMİR GİDİYOR, NDOUR GELİYOR

Beşiktaş’ta Van Bronckhorst’un kadroda düşünmediği isimlerden Amir Hadziahmetovic, Ç. Rizespor’un teklifini kabul etti. Boşnak oyuncu kiralık olarak gönderilecek, yerine de PSG’den kadroya katılacak.