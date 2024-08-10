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Beşiktaş yeni Pogba'sını buldu! PSG'nin yıldız futbolcusu Kara-Kartal yolcusu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş yeni Pogba&#039;sını buldu! PSG&#039;nin yıldız futbolcusu Kara-Kartal yolcusu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk maçında yarın Samsunspor deplasmanına çıkmaya hazırlanırken, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Van Bronckhorst’un raporu doğrultusunda PSG'nin genç yeteneğini kadrosuna katmak üzere.

Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş, Samsunspor karşısında lige galibiyetle başlamayı hedefliyor. Bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Kara Kartal, PSG'nin genç yıldızı Cher Ndour ile anlaşma aşamasında.

Beşiktaş yeni Pogba'sını buldu! PSG'nin yıldız futbolcusu Kara-Kartal yolcusu - 1. Resim

AMİR HADZİAHMETOVİC RİZESPOR'A KİRALANDI

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor’a kiralık olarak gönderildi. Daha önce Rizespor'un teklifini reddeden Boşnak futbolcu, yönetimin tekrar görüşme talebine olumlu cevap verdi ve bu sezonu Karadeniz ekibinde geçirecek. Rizespor, oyuncunun maaşını karşılayacak.

Beşiktaş yeni Pogba'sını buldu! PSG'nin yıldız futbolcusu Kara-Kartal yolcusu - 2. Resim

YASİN ÖZCAN İÇİN 7 MİLYON EURO

Beşiktaş, Kasımpaşa'nın genç yeteneği Yasin Özcan için girişimlerini sürdürüyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında başarılı performans gösteren Yasin için Kasımpaşa, 7 milyon euro talep etti. Beşiktaş ise bu bedeli düşürmeye çalışıyor. Kasımpaşa'nın Muleka ile takas önerisi ise Beşiktaş tarafından reddedildi.

Beşiktaş yeni Pogba'sını buldu! PSG'nin yıldız futbolcusu Kara-Kartal yolcusu - 3. Resim

CHER NDOUR TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Teknik direktör Van Bronckhorst'un orta sahaya fiziksel olarak güçlü ve top tekniği yüksek bir oyuncu istemesi üzerine, Beşiktaş'ın hedefi PSG'nin 20 yaşındaki İtalyan oyuncusu Cher Ndour oldu. Kiralık olarak kadroya katılması planlanan Ndour transferinde sona yaklaşıldı. Beşiktaş, oyuncuyla her konuda anlaşırken, PSG ile de son detayları görüşerek transferi sonuçlandırmak üzere.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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