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Fatih Karagümrük - Amedspor CANLI | TFF 1. Lig'de dev mücadele

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Fatih Karagümrük - Amedspor CANLI | TFF 1. Lig&#039;de dev mücadele

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TFF 1. Lig'in açılış haftasında Fatih Karagümrük ile Amedspor karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maç saat 19.15'te oynanacak.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Amedspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Karagümrük, küme düşerek TFF 1. Lig'ine gelmişti. Amedspor ise TFF 2. Lig'de şampiyon olarak bir üst lige çıkmıştı.

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