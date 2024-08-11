Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bir zamanlar Süper Lig'deydi! Manisa FK'nin antrenman tesislerindeki su sayaçları söküldü

Bir zamanlar Süper Lig'deydi! Manisa FK'nin antrenman tesislerindeki su sayaçları söküldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bir zamanlar Süper Lig&#039;deydi! Manisa FK&#039;nin antrenman tesislerindeki su sayaçları söküldü

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden Manisa, ekonomik olarak zor günler yaşıyor. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK antrenman tesislerindeki su sayaçlarının söküldüğünü açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Manisa Büyükşehir Belediyesinden kiraladığı antrenman tesislerindeki su sayaçlarının Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından söküldüğünü bildirdi.

Bir zamanlar Süper Lig'deydi! Manisa FK'nin antrenman tesislerindeki su sayaçları söküldü - 1. Resim

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın dün akşam ligin ilk haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaştığı esnada MASKİ personeli olduğunu belirten 6 kişinin, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki su sayaçlarını söküp götürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"(Yukarıdan talimat var) diyerek sayaçları kanunsuz bir şekilde sökerek götüren 6 şahıs ve onlara emir veren yetkililer hakkında emniyet birimlerine gerekli başvuruları yaptığımızı ve olayla ilgili yasal süreç başlattığımızı belirtmek isteriz. Manisa Futbol Kulübümüzü, kira sözleşmesi bulunan Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nden kanuni olarak atamayan ancak bu tür 'sudan ucuz' yöntemlerle çıkmaya zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyesinin girişimlerini trajikomik olarak değerlendiriyoruz."

Bir zamanlar Süper Lig'deydi! Manisa FK'nin antrenman tesislerindeki su sayaçları söküldü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Cinsiyet tartışmalarının odağındaydı: Imane Khelif altın madalya aldıktan sonra konuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cinsiyet tartışmalarının odağındaydı: Imane Khelif altın madalya aldıktan sonra konuştu - SporImane Khelif şampiyonluğundan sonra konuştuİtalya, ABD'yi 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı - Sporİtalya, ABD'yi süpürerek altın madalyayı kazandıBeşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı mı transfer edecek? Hüseyin Yücel açıkladı - SporYıldız isim Beşiktaş'a imza atacak mı?Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu Paris'te 6. oldu - Sporİlke Özyüksel Mihrioğlu Paris'te 6. olduAvustralya, Belçika'yı devirdi, bronz madalya aldı - SporAvustralya, Belçika'yı devirdi, bronz madalya aldıSifan Hassan, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı - SporSifan Hassan altını olimpiyat rekoru kırarak aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...