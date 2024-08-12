Beşiktaş Samsun'dan şen döndü! Yeni Kartal'da hayat var

Siyah beyazlılar Semih’in şık asistinde yeni yıldızı Rafa Silva’nın usta işi golüyle öne geçti. Beş dakika sonra bir diğer yeni transfer stoper Paulista kafa golüyle takımını rahatlattı.

Beşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı mı transfer edecek? Hüseyin Yücel açıkladı

Beşiktaş, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'yı mı transfer edecek? Hüseyin Yücel açıkladı

MURAD TAMER'İN HABERİ - Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş ligdeki ilk maçında deplasmanda Samsunspor’u 2-0’la geçti. Ev sahibi ekibin 16. dakikada Marius ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Samsunspor sağlı sollu ortalarla gelirken sahada gözükmeyen İmmobile’nin topla ilk buluşmasının ardından gol geldi. Semih’in enfes asisti, Silva’nın ustalığıyla öne geçen siyah beyazlılar, 5 dakika sonra Paulista ile farkı 2’ye çıkardı. Samsunspor geri dönüş için bastırmaya devam etti.

BOLA DİREK DÖVDÜ

Siyah beyazlı savunma karşısında sık sık tehlikeli olan ev sahibi ekip bulduğu fırsatları gole çevirmeyi başaramayınca devre Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle geçildi. Beşiktaş skorun avantajıyla ikinci yarıda rakibini derinde karşılamaya ve geçiş hücumları yapmaya devam etti. Sol bek Bola’nın 59’da direkte patlayan şutu çok kritikti. Thomas Reis, kanatlardaki Muja ve Schindler’i çıkarıp Dimata ve Laura’yı oyuna alıp çift santrforlu sisteme geçti.

HÜCUMCULAR ÇIKTI

Samsunspor’un atakları sıklaşınca Van Bronckhorst hücumcuları birer birer çıkardı. Hollandalı teknik adam böylece baskıyı kırsa da hücumdan tamamen vazgeçti. Thomas Reis ise transfer yasağı sebebiyle kadroya takviye yapılmamış olmasına rağmen maç boyunca oynattığı hücum oyunuyla alkış topladı. Beşiktaş kaliteli ayaklarının yardımıyla galibiyete ulaştı fakat orta alanın hücumcuları topla buluşturması ve takım savunması zayıftı.

PAULİSTA ATTI, SAKATLANDI

Beşiktaş’ın başarılı stoperi Gabriel Paulista ilk lig maçında gol mutluluğu yaşarken sakatlanıp devre arasında oyundan çıktı. Futbolcu, “Önemli bir galibiyet aldık. Bileğim döndü. Oyuna devam etmek istedim. Devrenin sonunda oyuna devam edemeyeceğimi gördük ve oyundan çıktım” dedi.

"GEREKSİZ TOPLAR KAYBETTİK"

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, “Galibiyetle başlamak çok önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyum” derken, “Doğru zamanda gol bulduk. Zeminden dolayı çok zor şartlarda oynadığımızı söyleyebilirim. Kendi oyunumuza da bakmamız lazım. Daha iyisini yapabiliriz. İki hafta üst üste gol yemedik. Bu da pozitif detaylar. Şimdi bir sonraki maçımıza hazırlanacağız” dedi.

MUÇİ SÜRE ALACAK

Siyah beyazlı çalıştırıcı takımını eleştirmekten de geri kalmazken, “Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmayacağımız pas hatalarını yaptık” vurgusu yaparken, Muçi sorusuna, “Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman Muçi’yi kullanacağız. Bu maç özelinde değişiklikler böyle oldu” karşılığında bulundu. Asbaşkan Mete Vardar da, “Sezona güzel girdik. Sonunda şampiyonluk istiyoruz” dedi.

SAMSUN BAŞKANI YILDIRIM: OFSAYTIMSI POZİSYON!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Bir topumuz direkten (Bola) döndü, Mouandilmadji’nin verilmeyen golü ofsaytımsı bir pozisyon. Belki bir penaltımız var. Büyük takımlarda olsa penaltı diyebilirlerdi. Beşiktaş’a karşı penaltı almak zordu, hakemler o konuda daha dikkatliler” açıklaması yaptı.

RAFA SİLVA ALKIŞLADI! O NASIL PAS SEMİH

Beşiktaş’ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, 31. dakikada kendi yarı sahasından ‘10 numara işi’ bir pas attı. Rafa Silva bu pası golle değerlendirmesinin hemen ardından Semih’e koşarak genç takım arkadaşını tebrik etti.