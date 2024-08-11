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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista şoku! İkinci yarıya çıkamadı

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Beşiktaş&#039;ta Gabriel Paulista şoku! İkinci yarıya çıkamadı

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Samsunspor ile oynadığı mücadelede takımının ikinci golünü kaydeden Gabriel Paulista, sakatlığından dolayı ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Gabriel Paulista, ligdeki ilk maçta Samsunspor'a karşı gol sevinci yaşadı.

Köşe vuruşundan gelen topa kafa vuruşu yapan Brezilyalı stoper, takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

İkinci yarı sakatlandığı için yerini Necip Uysal'a bırakan taraftarları endişeye soktu.

Yıldız oyuncunun durumunun ciddi olmadığı konuşuluyor.

Gabriel Paulista, sezon başı La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'den bedelsiz olarak transfer edilmişti.

 

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