Milli golfçüler Sude Bay ve Selen Sedar, Romanya'da birinci oldu

Milli golfçüler Sude Bay ve Selen Sedar, Romanya'da birinci oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli golfçüler Sude Bay ve Selen Sedar, Romanya&#039;da birinci oldu
Türkiye Golf Milli Takımı, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Golf Milli Takımı, Romanya Amatör Açık Turnuvası'nda çeşitli kategorilerde başarı sonuçlar aldı.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Theodora Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye, Romanya, Bulgaristan, İran, İspanya, İngiltere, ABD, Malta ve Almanya'nın yer aldığı 9 ülkeden toplam 85 sporcu mücadele etti. 

Milli golfçüler Sude Bay ve Selen Sedar, Romanya'da birinci oldu - 1. Resim

Kadınlar gross kategorisinde milli sporculardan Sude Bay birinci, İrem Demir ise üçüncü oldu. Erkekler gross kategorisinde yarışan milli golfçü İbrahim Tarık Aslan, turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

Kadınlar net kategorisinde ise Selen Sedar birinci olurken, Erin Neva Yeniçelik ikinci, İrem Demir üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

