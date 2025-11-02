Arkadaşlarının partisine gitti, canından oldu! Liseli Alp Sirek'in feci ölümü

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Atakent Anadolu Lisesi öğrencisi Alp Sirek, arkadaşlarıyla birlikte parti yapmak için bir eğlence mekanına geldi. İddiaya göre, etkinlik öncesinde Bostanlı sahilinde bir marketten aldıkları votkayı enerji içeceğiyle karıştırarak içen grup, daha sonra etkinliğin yapılacağı mekana geçti.

BİR ANDA FENALAŞTI, HASTANEDE ÖLDÜ

Saat 20.00 sıralarında mekanda fenalaşan Alp Sirek, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alp kurtarılamadı.

GERÇEK OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Alp Sirek'in Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu, ailesinin bilgisi dahilinde etkinliğe katıldığı öğrenildi. Olayın ardından çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesine devam ediliyor.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Alp Sirek'ten geriye ise gitar çaldığı görüntüler kaldı. Sirek'in cenazesinin, adli tıpta yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



