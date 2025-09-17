Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okan Buruk basın toplantısı ne zaman? Frankfurt maçı öncesi Galatasaray’ın medya programı belli oldu

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde medya programı açıklandı. Galatasaray'ın Frankfurt kadrosu belli olmasının ardından Okan Buruk basın toplantısı tarih ve saati araştırılıyor. Taraftar Osimhen'in durumunu ve maç öncesi gelişmeleri yakından takip edecek.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kritik önemi olan Frankfurt deplasmanı öncesi, Okan Buruk'un basın toplantısı saati belli oldu. Bir futbolcuyla birlikte katılacağı toplantıda, maç kadrosu, Osimhen'in yokluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.

OKAN BURUK BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN? 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Frankfurt Arena'da 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.00'de  basın toplantısı gerçekleştirecek. Takımın maç öncesi stratejisi ve son gelişmeleri hakkında bilgi verilecek. Özellikle Osimhen'in kadroda yer almaması nedeniyle taraftar, Buruk'un yıldız oyuncunun son durumuna ilişkin açıklamalarını merak ediyor. 

Basın toplantısından önce Galatasaray’ın son antrenmanı, 17 Eylül Çarşamba günü saat 11.30’da Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapıldı. 

FRANKFURT MAÇI ÖNCESİ OKAN BURUK SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Teknik direktör Okan Buruk’un açıklaması, maç günü öncesindeki atmosferi şekillendirecek. Frankfurt Arena’daki basın toplantısında saat 21.00’de medya mensuplarının sorularına cevap verecek. 

