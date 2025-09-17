Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı: Frankfurt'a farklı plan

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı: Frankfurt'a farklı plan

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli takımdan sakat dönen Nijeryalının oynaması zor. Okan Buruk, dünkü idmanda da takımdan ayrı çalışan Osimhen’i Frankfurt deplasmanında riske atmak istemiyor. İleride İcardi’nin yerinde Barış olacak…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ligde beşte beş yaparak yoluna devam eden Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı. Millî takımının Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Osimhen, 10 gündür takımdan ayrı çalışıyor. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız golcünün Frankfurt ile oynanacak maça yetiştirilmesini istemişti.

RİSKE ATMAK İSTEMİYOR

Yoğun tedavi programına rağmen Osimhen dünkü idmanda da takımdan ayrı çalıştı. Nijeryalı yıldız her ne kadar kendisini iyi hissettiğini oynamak istediğini söylese de Buruk, oyuncusunu riske atmak istemiyor. Osimhen’in maç kadrosunda olup olmayacağı ise bugün netlik kazanacak. 

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı: Frankfurt'a farklı plan - 1. Resim

BARIŞ DÖRT MAÇ SONRA

Planlarını Osimhen’in oynayamayacağı üzerine kuran Okan Buruk, Eyüpspor maçında ilk on birde sahaya sürdüğü Mauro İcardi’nin de maç temposunun yeterli olmadığı görüşünde. Eyüpspor maçının ikinci yarısında oyuna girdikten sonra diri ve istekli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Barış Alper, dört maç aradan sonra ilk on bire dönecek.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı: Frankfurt'a farklı plan - 2. Resim

ICARDI HAMLE OYUNCUSU OLACAK

NEOM’dan gelen astronomik transfer teklifi sonrasında ligdeki iki maçta Barış’a kadroda yer vermeyen, millî ara dönüşünde ise sahaya süren Buruk, ileri uçta genç yıldızı kullanacak. Mauro İcardi ise hamle oyuncusu olarak kenarda bekleyecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

