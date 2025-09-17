Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11’de kimler var? Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11’de kimler var? Galatasaray&#039;ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu heyecanı temsilcimiz Galatasaray için Almanya’da başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig etabındaki ilk sınavını Eintracht Frankfurt deplasmanında verecek. Futbolseverler Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11’de kimler var merak ediyor.

Şampiyonlar Ligi lig formatında yer alan Galatasaray, güçlü rakiplerle eşleşti. Sarı-kırmızılıların grubunda Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Ajax, Monaco, Union Saint-Gilloise ve Eintracht Frankfurt bulunuyor. İlk sınav ise Almanya deplasmanında verilecek. Peki, Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11’de kimler var?

Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11’de kimler var? Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu belli oldu! - 1. Resim

GALATASARAY-FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig etabındaki ilk sınavını Galatasaray, Almanya deplasmanında verecek. Galatasaray-Frankfurt maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.

Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11’de kimler var? Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu belli oldu! - 2. Resim

GALATASARAY-FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Frankfurt maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida’ya Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yardımcı hakem olarak eşlik edecek.

Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11’de kimler var? Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu belli oldu! - 3. Resim

GALATASARAY-FRANKFURT MUHTEMEL 11

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan, Uzun, Bahoya, Burkardt

Galatasaray: Çakır, Sallai, Sánchez, Singo, Jacobs, Torreira, Sara, Akgün, Gündoğan, Sané, Barış Alper

Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11’de kimler var? Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu belli oldu! - 4. Resim

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Ev sahibi Eintracht Frankfurt’un kamp kadrosunda Michael Zetterer, Jens Grahl, Amil Siljevic, Kauã Santos ve Yurij Obert kaleci olarak yer alıyor. Savunmada Elias Baum, Arthur Theate, Robin Koch, Aurele Amenda, Rasmus Kristensen, Nathaniel Brown, Timothy Chandler, Aurélio Buta, Nnamdi Collins ve Fousseny Doumbia bulunuyor.

Orta sahada Oscar Højlund, Ansgar Knauff, Ellyes Skhiri, Hugo Larsson, Mahmoud Dahoud, Jean-Matteo Bahoya, Ritsu Doan, Mario Götze, Ebu Bekir Is, Marvin Dills ve Noah Fenyő kadroda. Forvette Fares Chaibi, Jonathan Burkardt, Elye Wahi, Michy Batshuayi ve Can Uzun görev bekliyor.

Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11’de kimler var? Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu belli oldu! - 5. Resim

Galatasaray’ın kamp kadrosunda ise kalede Uğurcan Çakır, Batuhan Şen ve Günay Güvenç bulunuyor. Savunma hattında Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo ve Arda Ünyay yer alıyor.

Orta sahada Gabriel Sara, Leroy Sané, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira ve Mario Lemina forma şansı bekleyecek. Hücumda Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer alıyor.

