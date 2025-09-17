Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Orkun Kökçü transferinde yeni gelişme! 7 maça çıktı, maliyeti 5 milyon euro arttı

Orkun Kökçü transferinde yeni gelişme! 7 maça çıktı, maliyeti 5 milyon euro arttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın geçtiğimiz temmuz ayında Benfica'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer ettiği Orkun Kökçü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun siyah-beyazlı forma altında çıktığı 7'nci maçın ardından sözleşmede yer alan "ek şartlar" tamamladı. Böylece Orkun Kökçü için ödenecek bonservis bedeli de yükseldi.

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferinde, Benfica ile imzalanan sözleşmede yer alan 5 milyon euro bonus maddesinin devreye girdiği ortaya çıktı.

Orkun Kökçü transferinde yeni gelişme! 7 maça çıktı, maliyeti arttı - 1. Resim

MALİYET 30 MİLYON EURO

Sporx'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı formayla çıktığı 7'nci maçın ardından milli futbolcu, sözleşmesindeki ek şartları yerine getirmiş oldu. Böylece Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü için ödeyeceği transfer bedeli 25 milyon eurodan 30 milyon euroya yükseldi.

Orkun Kökçü transferinde yeni gelişme! 7 maça çıktı, maliyeti arttı - 2. Resim

MİLLİ YILDIZLARDAN 52,5 MİLYON EURO

Benfica CFO'su Nuno Catarino, Orkun'un transferinden elde edilen 30 milyon euroluk gelir ve bir diğer milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye satışından gelen 22,5 milyon euro bonservisin kulüp kasasında güvence altında olduğunu söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti senaryosu değişti mi, yeni bölüm tekrar mı çekilecek? 105. bölüm merakla bekleniyor!Okan Buruk basın toplantısı ne zaman? Frankfurt maçı öncesi Galatasaray’ın medya programı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Eksi 17 puana geriledi - SporFIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Eksi 17 puana gerilediGalatasaray kadroyu açıkladı: Osimhen, Eintracht Frankfurt maçında yok - SporOsimhen, Frankfurt maçında olacak mı?Galatasaray efsanesi Fatih Terim cevapladı: Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? - SporG.Saray efsanesi Terim'den F.Bahçe açıklamasıSadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'e sürpriz teklif: İnşallah kabul eder - SporSaran'dan Kutlualp'e sürpriz teklif: İnşallah kabul ederBeşiktaş'ta Solskjaer itirafı: Kararı o maçta vermiştim! Tazminatı da ortaya çıktı - SporSolskjaer itirafı: Kararı o maçta verdim! İşte tazminatı...Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3! Filenin Efeleri namağlup grup lideri - SporDünya Şampiyonası'nda 3'te 3! Türkiye namağlup grup lideri
Sonraki Haber Yükleniyor...