Orkun Kökçü transferinde yeni gelişme! 7 maça çıktı, maliyeti 5 milyon euro arttı

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferinde, Benfica ile imzalanan sözleşmede yer alan 5 milyon euro bonus maddesinin devreye girdiği ortaya çıktı.

MALİYET 30 MİLYON EURO

Sporx'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı formayla çıktığı 7'nci maçın ardından milli futbolcu, sözleşmesindeki ek şartları yerine getirmiş oldu. Böylece Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü için ödeyeceği transfer bedeli 25 milyon eurodan 30 milyon euroya yükseldi.

MİLLİ YILDIZLARDAN 52,5 MİLYON EURO

Benfica CFO'su Nuno Catarino, Orkun'un transferinden elde edilen 30 milyon euroluk gelir ve bir diğer milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye satışından gelen 22,5 milyon euro bonservisin kulüp kasasında güvence altında olduğunu söyledi.