Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir sallandı. AFAD Sındırgı merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu.

BALIKESİR 3,9 İLE SALLANDI

AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.21'de yerine 9.97 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yere yakın gerçekleşen şiddetli sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken, şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.