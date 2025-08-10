Balıkesir'de peş peşe depremler! AFAD ilk verileri duyurdu

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir sallandı. AFAD Sındırgı merkezli depremlere ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.46'da yerin 8 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı yerde birkaç dakika içinde peş peşe 4 sallantı daha meydana geldi. Depreme uyanan bölge halkı panik yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü öğrenildi. Son deprem ise saat 05:22'de kaydedildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.