Portekiz Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, 3'üncü Lig ekibi Atletico CP'yi 2-0 yendi. Karşılaşmanın devre arasında 4 oyuncu değişikliği yapan ve rakibi karşısında golleri 73 ve 77'nci dakikada bulan Benfica'da dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı, maç biter bitmez çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Kupası 4'üncü Tur maçında 3'üncü Lig ekibi Atletico CP karşısında güçlükle 2-0 kazanmalarına tepki gösterdi. 62 yaşındaki çalıştırıcı, 90 dakika sonunda futbolcularını çok sert sözlerle hedef aldı. Mourinho'nun 'ihanet' göndermesi, sosyal medyada gündem oldu.

"BANA İHANET EDEN OYUNCULARI SEVMEM"

Mücadelenin devre arasında 4 oyuncu değiştiren Mourinho, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında 4 değişiklik yaptım ama 9 tane yapmak isterdim. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem. Devrede değiştirmeyeceğim iki oyuncudan biri Rodrigo Rego'ydu. Diğer futbolcu da Otomendi'ydi" ifadelerini kullandı.

"İLK YARIDA İŞE YARAMAYAN ŞEY OYUNCULARDI"

Beklediği performansı vermeyen oyuncularını suçlayıcı ifadelerine devam eden deneyimli teknik adam, "İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, futbolculardı. Çıkarmak istediğim bazı futbolcuları oyundan almak için ikinci yarıya sistem değiştirerek başlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncular burada yok gibiydi ve onlara 'Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın' dedim. Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm, sorumluluk bana ait ama oyuncuların da taraftarlara karşı sorumluluğu var" şeklinde konuştu.

