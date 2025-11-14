"Zagreb maçından sonra takımın gücünü artıracak çalışmalar yaptırmaya karar verdik. Yüksek seviyeli idmanlar yaptık. Bunun sebebi konusunda futbolculara yoğun bilgi verdik. Ben bahane aramam, bir başarısızlık varsa kendimde bulurum, hep böyleydim."

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, lige verilen millî arada futbol direktörü Devin Özek ile birlikte basın mensuplarıyla sohbet etti.

BÜYÜK FARK GÖRDÜM

Birçok konuya değinen İtalyan çalıştırıcının en dikkati çeken sözleri devraldığı F.Bahçe’nin fizik güç yapısı ile alakalıydı. Sezon başı kampında takımla olmadığını ve o döneme ait bir bilgisi bulunmadığı belirten Tedesco, “Geçmiş takımlarımın datalarını biliyorum ve ben geldiğimde arada büyük bir fark gördüm. Bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı” diyerek Mourinho döneminde F.Bahçe’nin iyi çalıştırılmadığını ima etti.

ÇIKIŞIN SIRRI BU!

“Kaybettiğimiz Zagreb karşılaşmasından sonra kendimizi buna odaklamamız gerektiğine karar verdik. Yüksek seviyede idmanlara başladık çünkü elimizdeki tek araç buydu. Devin (Özek) sakin kaldı, beni oyunculara ve çalışanlara tanıttı. Çok fazla bilgi verdik, hepsinin birleşimi bu sürecin sırrı oldu. Bu yükselişin tek bir kişiyle alakası yok” diyerek F.Bahçe’nin çıkışının sebebini özetleyen başarılı çalıştırıcı, “Ben bahane aramam, kaybedersek benim hatamdır çünkü ben hayatımda hep böyleyim. Problemi hep kendimde ararım. Oyuncular da işlerine odaklanmalı” ifadesini kullandı.

G.SARAY’I DÜŞÜNMEM

Sohbette konu yaklaşan G.Saray derbisine geldi. Kadıköy’deki maç için görüşü sorulan sarı lacivertli teknik adam, “Derbiler özel, çok özel maçlar. Kulüp ve taraftar için neyin önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim için de derbiler üç puandan fazlası” vurgusu yaparken, “Fakat ben etkimiz olan şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Bizim Fenerbahçe’ye odaklanmamız gerekiyor. Eğer Galatasaray maçını konuşursak, ondan önceki kendi maçlarımıza olan odağımızı düşürürüz” karşlığında bulundu.

YÖNETİMDEN ÇOK MUTLUYUM

Domenico Tedesco, “Başkan değişikliğinden sonra takımda kalmanız zordur. Yönetimden çok mutluyum. Beni Ali Koç buraya getirdi, ona minnettarım ama yeni başkanla da çok keyif alıyorum gerçekten. Net ve dürüst bir insan” sözlerini kullandı.

TEDESCO’DAN TAŞANLAR

Oosterwolde’yi Rize maçında sarı kart görmemesi için uyardım. Yoksa derbide cezalı olur. Görse de Çağlar var...

Hakemler bence kasıtlı değil. Şunu söylemem lazımki geldiğimden beri hakem seviyesi iyi. Çok da saygılılar...

Nene ve Kerem birebir oyuncusu değil. Bizim birebir oynayan oyuncumuz yok.

Nene’nin arkaya koşular atması lazım. Bu konuda eksik. Avusturya’da böyle çok gol attı.

İrfan Can ve Cenk konusunda yeni durum yok. Kulüp çok netti.

VERİLER SİLİNMEDİ

Saran Grup, sosyal medyada çıkan, “Bahis soruşturması öncesi Tuttur’da üyeliği bulunan Fenerbahçeli futbolcuların verileri silindi” iddialarını yalanladı. Bunun teknik olarak mümkün olmadığı belirtilirken iddia sahipleri için hukuki yollara gidileceği belirtildi.

FORVETTE PROBLEM YOK

Domenico Tedesco, Edin Dzeko tipinde bir santrfora ihtiyaç olup olmadığı sorusuna, “Kesinlikle bir forvet problemimiz yok. Talisca daha az süre aldı ama 5 golü var. Bence bu noktada hiç sıkıntımız yok. Dzeko daha fazla vücudunu kullanan hedef santrfordu. Jhon da (Duran) bunu yapıyor. En-Nesyri makina gibi arkaya koşuları daha çok yapıyor. Farklı tarzlar ama çok mutluyuz. 4-3-3 bize ne kadar pozitif gelse de bazen 4-4-2 de bir opsiyon bizim için” karşılığında bulundu.

SEZER DOĞRU

