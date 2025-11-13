Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe'nin, devre arası transfer döneminde dünyaca ünlü bir golcüye imza attırmak istediği konuşuluyor. Sarı-lacivertli kulübün, Barcelona'dan ayrılması beklenen Polonyalı yıldız Robert Lewandowski ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği iddia edildi.

Domenico Tedesco ile Süper Lig'de 4'te 4 yapan ve lider Galatasaray ile puan farkını bir indiren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı. Golcü transferine yoğunlaşan sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Robert Lewandowski isminin olduğu belirtildi.

MENAJERİNDEN GERİ DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Barcelona'dan ayrılması beklenen 37 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin, Lewandowski'nin durumunu menajerinesorduğu ve geri dönüş beklediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Robert Lewandowski atağı! İşte ilk görüşmeden çıkan sonuç...

BARCELONA'DAN YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ GELMEDİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Robert Lewandowski'nin, La Liga temsilcisi Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Bu sezon 12 maçta süre alan ve 7 gollük skor katkısı veren deneyimli oyuncunun, İspanyol devinden beklediği teklifi alamadığı ve takımdan ayrılmaya yakın olduğu aktarıldı.

