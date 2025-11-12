Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tedesco onay verdi, pazarlık başlıyor! Sarı-lacivertliler o isim için masada

Süper Lig'in 12'nci haftasında aldığı galibiyet ile lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Teknik Direktör Tedesco'nun verdiği rapor doğrultusunda transfer için çalışmalar başladı. Bir isim için harekete geçen sarı-lacivertliler, bonservisi düşürmek istiyor. İşte detaylar...

Süper Lig'in 12'nci haftasını 28 puanla tamamlayan ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde çalışmalar son hız sürerken, öte yandan transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Fenerbahçe, sezon başında İngiltere Premier Lig takımı West Ham United’dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Edson Alvarez’i takımda tutmak istiyor.

KULÜP HAREKETE GEÇTİ

Sabah'ın haberine göre; gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri olan Meksikalı yıldız için sarı-lacivertliler harekete geçti.

Tedesco onay verdi, pazarlık başlıyor! Sarı-lacivertliler o isim için masada - 1. Resim

SATIN ALMA OPSİYONU 22 MİLYON EURO

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun sistemine kısa sürede uyum sağlayan Meksikalı yıldızın performansından Fenerbahçe'nin memnun olduğu ve kulübü ile yapacağı pazarlıklarla sözleşmedeki opsiyon maddesini düşürmeyi planladığı iddia edildi.

Haberde, Alvarez’in West Ham United’dan 2 milyon euroya kiralandığı ve sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun 22 milyon euro olduğu aktarıldı.

Öte yandan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun da sarı-lacivertli ekipte forma giymekten son derece mutluğu öğrenildi.

Tedesco onay verdi, pazarlık başlıyor! Sarı-lacivertliler o isim için masada - 2. Resim

9 MAÇTA 653 DAKİKA SÜRE BULDU

Edson Alvarez, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 9 maçta sahaya çıktı ve toplam 653 dakika sahada kaldı. Ülkesinin milli takımı ile 94 maçta 7 golü bulunan Edson'un West Ham United ile kontratı 2028 yılında son bulacak.

Alvarez, kariyerinde daha önce Ajax ve Club America formalarını da giymişti.

