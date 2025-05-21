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Kilometrelerce mesafe ters şeritten gitti: Cezadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kilometrelerce mesafe ters şeritten gitti: Cezadan kaçamadı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu’nun Bolu kesiminde E.K., Ankara istikametine doğru ters yönde emniyet şeridinde kilometrelerce yol kat ederek trafiği tehlikeye attı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

TEM Otoyolu Doğu Gişeleri mevkiinde Ankara istikametine seyir halindeyken ters yönde emniyet şeridini kullanan bir otomobil ihbar edildi.

Otomobiliyle ters yönde seyir halinde olan E.K.’nin trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kilometrelerce mesafe ters şeritten gitti: Cezadan kaçamadı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Otoyol Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma trafik timleri, kısa sürede sürücüyü tespit etti. E.K.’ya, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili olarak sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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