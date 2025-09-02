Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konya Büyükşehir Belediye stadyumu kaç kişilik, dünyada kaçıncı sırada?

Konya Büyükşehir Belediye stadyumu kaç kişilik, dünyada kaçıncı sırada?

Konya Büyükşehir Belediye stadyumu kaç kişilik, dünyada kaçıncı sırada?
Konya'nın önemli mekanlarından biri olan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Türkiye İspanya maçı öncesi merak edildi. Milli maça ev sahipliği yapacak stadyumu dünya sıralamasında yer alırken kapasitesi merak ediliyor.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan ve Konyaspor’un evi olan Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu, hem mimari özellikleriyle hem de uluslararası başarılarıyla dikkat çekiyor. Türkiye İspanya maçına ev sahipliği yapacak "Konya Büyükşehir Belediye stadyumu kaç kişilik, dünyada kaçıncı sırada" araştırılıyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu, 42.000 seyirci kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük ve modern stadyumları arasında yer alıyor. Stadyumun alt tribünü 11.166, üst tribünü 21.968 kişi kapasiteli olup VIP ve basın mensupları için 3.773, protokol için 629, engelli seyirciler için 200 ve localar için 920 kişilik alan ayrıldı.

400 bin metrekarelik bir alanda 90 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan stadyum, tamamı kapalı tribünleriyle dikkat çekiyor. UEFA standartlarına uygun olarak tasarlanan stadyum, futbol topu şeklindeki yeşil-beyaz membran kaplamalarıyla Konyaspor'un renklerini yansıtıyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, 2014 yılında düzenlenen "Yılın En İyi Stadyumları” yarışmasında 20 ülkeden 32 stadyum arasında 72.474 puan alarak dünyanın en iyi 5’inci stadyumu seçildi.

KONYA STADYUMU TÜRKİYE'DE KAÇINCI SIRADA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, 42.000 seyirci kapasitesiyle Beşiktaş Park'ın hemen arkasında 7. sırada yer alıyor. Listede ilk sırada Atatürk Olimpiyat Stadyumu ikinci sırada ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi yer alıyor. 

