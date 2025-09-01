Konya, milli heyecana hazır! İspanya maçı öncesi şölen var

Türkiye- İspanya karşılaşmasının yapılacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda, çim bakımından membran yenilemelerine aydınlatma sistemlerinden çevre düzenlemelerine tüm çalışmalar titizlikle yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçmişte Konya'nın millî maçlara ev sahipliği yaptığını ve bu maçların önemli sonuçlar getirdiğini vurguladı.

"UĞURLU STAT"

Altay, "Geçmişte de milli takımımız Konya'da çok önemli maçlar yaptı ve önemli başarılar elde etti, uğurlu bir stat olduğuna inanılıyor. Biz de maçtan önce tüm hazırlıklarımızı yapmak için hem şehirde, hem de statta yoğun çalışma gerçekleştirdik" dedi.

"KONYA BİR SPOR ŞEHRİ"

Altay, kentin spor kültürüne ve misafirperverliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Konya bir spor şehri. Şehir olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Çok büyük bir coşkuyla milli takımımızı destekleyeceğiz ve güzel bir başarı elde edeceğiz. Konya milli takımın ev sahibidir, bunu da en güzel şekilde göstereceğiz. Konya her zaman ziyaretçi ağırlamaya hazır bir şehir. Mevlana'nın şehrinde misafirlerimize özel bir ilgi gösteriyoruz. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerimiz için tüm hazırlıkları yaptık. Bu yıl düzenlenen Gastronomi Festivali de 4-7 Eylül'de Kalehan Ecdad Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Misafirlerimizi bu festivale de bekliyoruz. Maç öncesinde, onlara güzel bir şölen hazırladık."

Stat atmosferinin millî takım için itici bir güç olacağına inandığını belirten Altay, "Stadın ambiyansının milli takımın önemli bir başarı elde etmesine vesile olmasını bekliyorum." şeklinde duygularını ifade etti.

"KONYA'DAKİ STADA GÜVEN VAR"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da maçın Konya’da oynanmasının teknik ekip ve futbolcular tarafından istendiğini belirtti: Maçın Konya'da oynanmasını A Milli Takımdaki futbolcularımızın ve teknik direktör Montella'nın arzu ettiğini açıklamalarından biliyoruz. Konya'daki stada yönelik böyle bir güven var. Öncelikli hedefimizin İspanya'yı yenmek olduğunu düşünüyorum. Konya'yı tercih ettikleri için federasyon başkanı ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Futbolcularımızın da bu noktadaki yaklaşımının önemli olduğunu düşünüyorum.