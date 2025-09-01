Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Konya, milli heyecana hazır! İspanya maçı öncesi şölen var

Konya, milli heyecana hazır! İspanya maçı öncesi şölen var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konya, milli heyecana hazır! İspanya maçı öncesi şölen var
A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'nın, 7 Eylül Pazar günü İspanya ile karşılaşacağı maç için Konya'da hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye- İspanya karşılaşmasının yapılacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda, çim bakımından membran yenilemelerine aydınlatma sistemlerinden çevre düzenlemelerine tüm çalışmalar titizlikle yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçmişte Konya'nın millî maçlara ev sahipliği yaptığını ve bu maçların önemli sonuçlar getirdiğini vurguladı.

"UĞURLU STAT"

Altay, "Geçmişte de milli takımımız Konya'da çok önemli maçlar yaptı ve önemli başarılar elde etti, uğurlu bir stat olduğuna inanılıyor. Biz de maçtan önce tüm hazırlıklarımızı yapmak için hem şehirde, hem de statta yoğun çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Konya, milli heyecana hazır! Milli maç öncesi şölen var - 1. Resim

"KONYA BİR SPOR ŞEHRİ"

Altay, kentin spor kültürüne ve misafirperverliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Konya bir spor şehri. Şehir olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Çok büyük bir coşkuyla milli takımımızı destekleyeceğiz ve güzel bir başarı elde edeceğiz. Konya milli takımın ev sahibidir, bunu da en güzel şekilde göstereceğiz. Konya her zaman ziyaretçi ağırlamaya hazır bir şehir. Mevlana'nın şehrinde misafirlerimize özel bir ilgi gösteriyoruz. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerimiz için tüm hazırlıkları yaptık.  Bu yıl düzenlenen Gastronomi Festivali de 4-7 Eylül'de Kalehan Ecdad Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Misafirlerimizi bu festivale de bekliyoruz. Maç öncesinde, onlara güzel bir şölen hazırladık."

Stat atmosferinin millî takım için itici bir güç olacağına inandığını belirten Altay, "Stadın ambiyansının milli takımın önemli bir başarı elde etmesine vesile olmasını bekliyorum." şeklinde duygularını ifade etti. 

Konya, milli heyecana hazır! Milli maç öncesi şölen var - 2. Resim

"KONYA'DAKİ STADA GÜVEN VAR"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da maçın Konya’da oynanmasının teknik ekip ve futbolcular tarafından istendiğini belirtti: Maçın Konya'da oynanmasını A Milli Takımdaki futbolcularımızın ve teknik direktör Montella'nın arzu ettiğini açıklamalarından biliyoruz. Konya'daki stada yönelik böyle bir güven var. Öncelikli hedefimizin İspanya'yı yenmek olduğunu düşünüyorum. Konya'yı tercih ettikleri için federasyon başkanı ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Futbolcularımızın da bu noktadaki yaklaşımının önemli olduğunu düşünüyorum.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Marketler pazar günü kapanabilir! Yeni dönem için düğmeye basıldı, pilot bölgeler masadaEski belediye başkanı uçakta fenalaştı! Acil iniş yaptılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Batista Mendy'den Trabzonspor'a veda: Yeni bir maceraya başladım - SporMendy'den Trabzonspor'a veda: Yeni bir maceraya başladımBeşiktaş'ta ayrılık resmiyete kavuştu: İtalya'nın yolunu tuttu - SporBeşiktaş'ta ayrılık resmiyete kavuştu: İtalya'nın yolunu tuttuBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçeli yıldızı istiyor - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçeli yıldızı istiyorSon gün Oosterwolde sürprizi: Fenerbahçe hemen kararını verdi - SporSon gün Oosterwolde sürprizi: F.Bahçe hemen kararını verdiAvrupa'da transfer için son saatler! İşte son gün atılan imzalar... - SporAvrupa'da transfer için son saatler! Son gün atılan imzalarSosyal medya bunu konuşuyor! Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme - SporSosyal medya bunu konuşuyor! Icardi'den olay Kerem mesajı
Sonraki Haber Yükleniyor...