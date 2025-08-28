Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güldür Güldür Show’un Mesut’u Uğur Bilgin’den sevgi dolu yıldönümü kutlaması! “Ellerimiz ayrılmasın”

Güldür Güldür Show’un Mesut’u Uğur Bilgin’den sevgi dolu yıldönümü kutlaması! “Ellerimiz ayrılmasın”
Güldür Güldür Show’daki ‘Mesut’ karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin, iki yıl önce evlendiği İrem Uslu ile evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutladı. Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Güldür Güldür Show’un popüler oyuncusu Uğur Bilgin, 2023’te hayatını birleştirdiği İrem Uslu ile evlilik yıl dönümlerini duygusal bir paylaşım eşliğinde kutladı. İkilinin fotoğrafına beğeni yağdı.

DÜĞÜNDEKİ SERENAT GECEYE DAMGA VURMUŞTU

Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncularından Uğur Bilgin, 2023 yılında İrem Uslu ile dünya evine girmişti. Bilgin’in, eşine düğünde yaptığı serenat ise geceye damgasını vurmuştu. Nişan töreninde olduğu gibi düğünde de zarif ve sade bir tercih yapan Uslu, güzelliğiyle göz kamaştırmıştı. Eşi Uğur Bilgin ise sade şıklığıyla ona uyum sağlamıştı.

Güldür Güldür Show’un Mesut’u Uğur Bilgin’den sevgi dolu yıldönümü kutlaması! “Ellerimiz ayrılmasın” - 1. Resim

2. YILLARINI KUTLADILAR

Uğur Bilgin, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşımla dikkat çekti. İrem Uslu ile evliliğini kutlayan Bilgin, evlilik yıl dönümünde eşine olan sevgisini tüm takipçileriyle paylaştı.

Güldür Güldür Show’un Mesut’u Uğur Bilgin’den sevgi dolu yıldönümü kutlaması! “Ellerimiz ayrılmasın” - 2. Resim

“ELLERİMİZ BİR ÖMÜR AYRILMASIN”

Uğur Bilgin, eşiyle çekilen fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, paylaşımında “Ellerimiz bir ömür boyu ayrılmasın. Hep yan yana olalım canımın içi. Nice senelerimiz olsun” notuna yer verdi.

Güldür Güldür Show’un Mesut’u Uğur Bilgin’den sevgi dolu yıldönümü kutlaması! “Ellerimiz ayrılmasın” - 3. Resim

Çiftin fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçileri kareyi beğeni yağmuruna tuttu.

2007'de açılmıştı! Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı
