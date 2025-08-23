İki arkadaşın tartışması dehşet saçtı! Önce öldürdü, sonra intihar etti
Güncelleme:
Batman'da iki arkadaşın tartışması vahşetle son buldu. 23 yaşındaki genç, arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Batman Karayün köyü mevkiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle iki arkadaş arasında tartışma çıktı.
ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI
Tartışmanın büyümesi üzerine F.C.K., silahla Ş.Ç.'yi öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan F.C.K., bir süre sonra Tilmerc Mahallesi'ndeki Devlet Demir Yolları hemzemin geçidinde aynı silahla intihar etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
İki gencin cansız bedeni, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
