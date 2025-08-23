Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İki arkadaşın tartışması dehşet saçtı! Önce öldürdü, sonra intihar etti

İki arkadaşın tartışması dehşet saçtı! Önce öldürdü, sonra intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İki arkadaşın tartışması dehşet saçtı! Önce öldürdü, sonra intihar etti
3. Sayfa Haberleri

Batman'da iki arkadaşın tartışması vahşetle son buldu. 23 yaşındaki genç, arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Batman Karayün köyü mevkiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

Tartışmanın büyümesi üzerine F.C.K., silahla Ş.Ç.'yi öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan F.C.K., bir süre sonra Tilmerc Mahallesi'ndeki Devlet Demir Yolları hemzemin geçidinde aynı silahla intihar etti.

İki arkadaşın tartışması dehşet saçtı! Önce öldürdü, sonra intihar etti - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

İki gencin cansız bedeni, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

