Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bilecik’te adliye çıkışı kavga: Aracını husumetlilerinin üzerine sürdü!

Bilecik’te adliye çıkışı kavga: Aracını husumetlilerinin üzerine sürdü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bilecik, Kavga, Adliye, Aile, Velayet Davası, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik’te adliye çıkışında iki aile arasında velayet davası sonrası başlayan tartışmada, taraflardan biri aracını karşı aile üyelerinin üzerine sürdü. Araç istinat duvarına çarparak dururken, taraflar daha sonra sopalarla birbirine saldırdı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'te iki aile arasında mahkeme çıkışı yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı. Aracını 3 kişinin üzerine süren şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARACINI HUSUMETLİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Alınan bilgilere göre, Bilecik ve Eskişehir'de yaşayan ve iddialara göre aralarında husumet olan iki aile, 'velayet' davası için adliyeye geldi. Ertuğrulgazi Mahallesi Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda görülen dava sonrası iddialara göre Bilecik'te ikamet eden aile, karşı tarafın aracına sopayla zarar verdi. Bunu gören araç sürücüsü E.F., yanında bulunan R.U. ile adliye çevresinde tur atarak aracına zarar veren kişiyi bulmaya çalıştı. O esnada Y.Z., V.M. ve Y.M.'yi gören araç sürücüsü E.F., aracını şahısların üzerine sürdü. Şahıslar kaçarak kurtulurken, araç istinat duvarına çarparak durabildi.

Bilecik’te adliye çıkışı kavga: Aracını husumetlilerin üzerine sürdü! - 1. Resim

4 KİŞİ YARALANDI

Olay sonrası iki grup sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan E.F., R.U., V.M. ve Y.M., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altını bile gölgede bıraktı! Gümüşte rekor geldi, yükseliş devam ediyorKanserin şifresi DNA’da gizli! Hastalığı önceden gösteren test geliştirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Baturalp Çakmak’ın ani ölümü… Teneffüste bir anda yere yığıldı, kurtarılamadı - 3. SayfaBaturalp Çakmak’ın ani ölümü… Teneffüste bir anda yere yığıldı, kurtarılamadıGişelerdeki bariyere çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü - 3. SayfaGişelere çarpan araç hurdaya döndüBağırdı, yalvardı ama kurtulamadı! İstanbul'da pitbull dehşeti kamerada... Sahibinin kolunu parçaladı - 3. SayfaPitbull dehşeti! Sahibinin kolunu parçaladıYürekleri ağza getiren kaza kamerada! Metrelerce savruldu, şans eseri kurtuldu - 3. SayfaYürekleri ağza getiren kaza kamerada!Antalya'da çöp kamyonunda kanlı kavga! Mesai arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı, polis peşinde - 3. SayfaAynı karedeydiler... Ertesi gün ölüm geldi!2 yaşındaki çocuğunun boynuna bıçak dayayıp, alıkoyan anneye hapis! - 3. Sayfa2 yaşındaki kızını evde alıkoyan anneye 7 yıl hapis!
Sonraki Haber Yükleniyor...