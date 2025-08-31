Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bilecik'te sınır kavgasında silahlar patladı! Can kaybı var

Bilecik'te sınır kavgasında silahlar patladı! Can kaybı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bilecik&#039;te sınır kavgasında silahlar patladı! Can kaybı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te korkunç bir olay meydana geldi. Osmaneli ilçesine bağlı Soğcakpınar köyünde daha önce aralarında tarla sınırı nedeniyle husumet bulunan iki vatandaş arasında bugün tekrar çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğçakpınar köyünde korkunç bir olay meydana geldi.

Bilecik'te sınır kavgasında silahlar patladı! Can kaybı var - 1. Resim

TARLADA SINIR KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde tarlada çalışan Engin Güngör ile E.S. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

İddialara göre, E.S tartışma sırasında Engin Güngör’ün kafasına sert bir cisimle vurdu. Ağır yaralanan Engin Güngör, olay yerinde hayatını kaybetti.

Emre Güngör’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MHP'den 'genel af' sinyali! "Sosyalleşmeli ve topluma kazandırılmalı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Topallayarak girdi, koşarak çıktı! Güpegündüz hırsızlık kamerada - 3. SayfaTopallayarak girdi, koşarak çıktı! Güpegündüz hırsızlık kameradaHatay'da evlat terörü: Anne-babasını dövdü, yetmedi tanımadığı birini rehin aldı! - 3. SayfaAnne-babasını dövdü, yetmedi tanımadığı birini rehin aldı!Esenyurt'ta düğün çıkışı meydan muharebesine döndü! O anlar kameralara yansıdı - 3. SayfaEsenyurt'ta düğün çıkışı meydan muharebesine döndü!Düğün yolunda acı son! Feci kazada bir aile yok oldu - 3. SayfaDüğün yolunda feci kaza! Bir aile yok olduİstanbul'un göbeğinde vahşet: Çöpte yanık ve kesikleri olan bebek bulundu! - 3. SayfaÇöpte yanık ve kesikleri olan bebek bulundu!Otogarda uzman çavuş dehşeti! Otobüs geç geldi diye silah çekti - 3. SayfaOtogarda uzman çavuş dehşeti!
Sonraki Haber Yükleniyor...