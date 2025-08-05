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Bilecik'te korkunç olay! Kayıp olarak aranıyordu, ormanda yanmış cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bilecik&#039;te korkunç olay! Kayıp olarak aranıyordu, ormanda yanmış cesedi bulundu
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te 24 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan Musa Gümüş'ten acı haber geldi. Gümüş’ün yanmış bedeni ormanlık alanda bulundu.

Bilecik'te Musa Gümüş isimli genç, 24 Temmuz'dan bu yana kayıptı. Ciciler köyü yakınlarında yürütülen arama çalışmalarında, Gümüş’ün cesedine D-650 kara yolu kenarında motosikletiyle birlikte ulaşıldı.

Bilecik'te korkunç olay! Kayıp olarak aranıyordu, ormanda yanmış cesedi bulundu - 1. Resim
Musa Gümüş

ORMAN YANGININDA HAYATINI KAYBETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

İlk belirlemelere göre Gümüş’ün, Sakarya’nın Geyve ilçesindeki Hacılar Mahallesi’nde başlayan ve Osmaneli sınırlarına sıçrayan orman yangını sırasında hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Gümüş’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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