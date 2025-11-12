12 Kasım Bursa su kesintisi! Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?

BUSKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 12 Kasım tarihinde bazı mahalle ve ilçelerde su kesintisi yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Yıldırım, Osmangazi, Mustafakemalpaşa ilçelerinde planlı ya da arıza kaynaklı kesintilerin olabileceği belirtildi. İşte, Bursa’da su kesintisine dair tüm detaylar...

İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00 Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA/ HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00 Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerifiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri ile çevresindeki muhtelif cadde ve sokaklarda, 11 Kasım 2025 - 24 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

NİLÜFER/ ATAEVLER Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/11/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 12/11/2025 19:00 Kesim Tarihi: 12/11/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi C4 B-46 Alt Bölgesinde Bulunan Ataevler Mahallesi Dicle Sokak, Ata Cadde, Nilüfer Hatun Cadde, Işıktepe Cadde, Fuzuli Cadde arasında kalan bölge ve civarında, 12.11.2025 tarihinde 09:00-19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ/ EBU İSHAK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/11/2025 11:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 12/11/2025 12:00 Kesim Tarihi: 12/11/2025 11:00 Açıklama: Osmangazi İlçesi C2 D07 Alt Bölgesinde bulunan Ebuishak Mahallesi Güzelkız Sokak ve civarı Arıza nedeniyle 12/11/2025 tarihinde 11:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ/ KEMERÇEŞME