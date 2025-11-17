21 yıl önce Irak’ta direnişçiler tarafından serbest bırakılan Türk vatandaşları, sevinç gözyaşları içinde ailelerine kavuştu. ABD’li sanılarak rehin alınan ve “kafalarınızı keseceğiz” tehditleri alan Türk işçilerini, Ali Cesur’un “namaz kılmak istiyorum” sözü kurtardı.

Irak savaşı ile birlikte direniş kuvvetleri bölgenin altını üstüne getirmişti.

Bölgede yaşanan binlerce kaotik olaydan biri de 6 Türk işçisinin direnişçiler tarafından rehin alınmasıydı.

Rehine Türk işçilerini bir tanesinin "Namaz kılmak istiyorum" sözü kurtarmıştı.

15 Haziran 2004 tarihinde yaşanan bu gelişme Türkiye gazetesinde şöyle yer alıyordu:

Habur Sınır Kapısı’ndan gece geç saatlerde yurda giriş yapan Türk vatandaşları, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Türk işçiler Ali Cesur, Erdal Bilgin, Melik Ankazan, Mehmet Karakaya, Özkan Karataş, Hayri Ekinci ve Adnan Azizoğlu, dün sabah erken saatlerde Adana’ya ulaştı. İncirlik Beldesi’nde bulunan, çalıştıkları Serka firmasına gelen işçiler burada arkadaşlarıyla sarılıp hasret giderdikten sonra ailelerine kavuştu.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Kaçırılan 7 kişiden biri olan Serka İnşaat Proje Müdürü Tarkan Ankoğlu, evinde mutluluk gözyaşlarıyla karşılandı. 6 gün süren esareti anlatan Ankoğlu, şunları söyledi:

“Felluce çıkışında, Irak’ın mahalli polisleri tarafından aracımız durduruldu. Aykırı bir harekette bulunmamıştık ama yerel polisler bizi durdurup bu eşkıyalara teslim etti. İlk kaçırıldığımızda çok korktuk, ancak ertesi sabah bizi öldürmeyeceklerini söylediler. Bize Müslüman olduğumuz için iyi davrandılar. Türklerin Amerikan firmaları ile çalışmalarını istemiyorlar. Irak’ta cezaevlerinde yapılan işkencelerin Türkiye’de protesto edilmesi de bizi öldürmemelerinde etkili oldu. Bizi bir misafir gibi ağırladılar.”

Ankoğlu, Irak’a yeniden gitmeyi düşünmediğini, en çok ailesini ve Adana kebabı yemeyi özlediğini söyledi.

Hayatlarını namaz kurtardı! Amerikalı sanılan Türk işçiler yurda döndü

IRAK’A KESİNLİKLE GİTMEM

“Namaz kılmak istiyorum” diyerek arkadaşlarını kurtaran TIR şoförü Ali Cesur da Adana’nın Merkez İlçe Seyhan’daki ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ali Cesur, Felluce’deki ilk günü korkuyla geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Felluce’de bizi taşıyan taksi şoförü, gideceğimiz ABD üssünü tam olarak bilmiyordu. Bu nedenle yolda birkaç kişiye sordu. Taksicinin ABD üssünü sorması, halkın bizi ABD’li sanmasına neden oldu. Bizi linç etmek istediler. Ancak Iraklı yerel polis kurtardı. Daha sonra da bizi direnişçilere teslim etti. Artık Irak’a kesinlikle gitmem.”

Kaçırılan TIR şoförlerinden Hayri Ekinci ise şöyle konuştu:

“Bizim ABD’li olduğumuzu sandılar. Kafamızı kesmekle tehdit edince Ali Cesur namaz kılmak istedi. Böylece Müslüman olduğumuzu anladılar. Ondan sonra bize çok iyi davrandılar.”

Borcunu kapatmak için Irak’a yeniden gitmek zorunda olduğunu ifade eden Hayri Ekinci’nin 9 yaşındaki oğlu Enes, “Ben artık seni salmam” diyerek babasına sarıldı. Küçük Enes, Başbakan Erdoğan ile Bakan Gül’e de teşekkür etti.

ALİ TÜFEKÇİ

Haberle İlgili Daha Fazlası