10. seneye özel 10 günlük festival: Kısa’dan Hisse
Bu yıl 10. defa düzenlenen “Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali”, 20 Kasım’da Atlas 1948 Sineması’nda başlayacak.
Türk sinemasına yeni sanatçılar kazandırmayı hedefleyen festival, 30 Kasım'a kadar sürecek ve Gazze'deki trajediye dikkat çeken özel bir film gösterimi de dahil olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
MURAT ÖZTEKİN - Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmak hedefiyle yola çıkan festival, 30 Kasım’a kadar devam edecek. Onuncu yılına özel on gün sürecek faaliyetler çerçevesinde film gösterimleri, panel, masterclass, söyleşi ve “Tek Plan Masa” gibi birçok etkinlik sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde sinema sektöründen tanınmış isimlerden Can Ulkay, Burçak Evren, Yüksel Aksu, Feza Çaldıran, Mert Turak ve Bekir Aksoy sinemaseverlerle buluşacak.
Gazze’de yaşanan trajediye de dikkat çekilecek festivalde, soykırım devam ederken çekilen 22 kısa filmden oluşan “Sıfır Noktasından” (From Ground Zero) filmi iki bölüm halinde izleyici ile buluşturulacak. Faaliyetlere katılmak isteyen sinemaseverler, “www.kisadanhisse.org” web adresinden kayıt yaptırabilecek.