Rezan Has Müzesi’nde görülebilen “Geçmişin Işığında” sergisi, 200’e yakın nesne ile insanlığın binlerce yıllık aydınlık mücadelesini gözler önüne seriyor.

MURAT ÖZTEKİN - İnsanoğlu bu dünyada hep ışığın peşinde oldu. Zira gönlü aydınlatmanın yolu bazen ortamı ışıklandırmaktan geçiyordu. Bunun için ateşler yakılıp kandiller süslendi. Aslında bakarsanız bazı arkeologlarca “Karanlık Çağ” diye isimlendirilen devirler bile oldukça aydınlıktı. “Demir Çağı”nın ilk evresinde kandiller yanıyordu. Fenikelilerin geliştirdiği düşünülen bu kandiller, çanak formundaydı.

MAZİYE IŞIK TUTUYOR

İşte insanoğlunun ışığı arayışına dair İstanbul’daki Rezan Has Müzesi’nde kapılarını açan enteresan bir sergi var: “Geçmişin Işığında”… Orta Tunç Çağı’nın açık kandillerinden, Antik Yunan ve Roma’nın bezemeli numunelerine, Bizans’tan İslami devrin sırlı kandillerine kadar onlarca eser bu sergide bir araya getiriliyor. Mazileri yaklaşık 4 bin sene önceye uzanan ve bazıları ilk defa sergilenen 200 tarihî nesne, bir zamanlar ortamları aydınlattığı gibi şimdi insanlığın mazisine ışık tutuyor. Sergide kandillerin yanı sıra yağdanlık, yağ doldurma kaplar ve fitiller gibi yardımcı nesnelere dair örnekler de sunuluyor.

Dört bin senelik kandiller sergileniyor: Meğer o devirler aydınlıkmış!

ROMA’DA SÜSLÜ, SELÇUKLUDA SIRLI

Sergideki en dikkat çeken kandiller, Tunç Çağı’nın ortalarında yapılmış topraktan eserler oluyor ki, aynı zamanda o devirde ışığın etrafında yaşanan sosyal hayatı da haber veriyor. Roma devrinde ise kandillere çeşitli figürlerin de eklendiği, enteresan süslemelerle sanat eseri mahiyetine işler ortaya çıkarıldığı görülüyor. Sergide Selçuklu devrinden ise turkuaz veya sırlı, oldukça çarpıcı kandiller yer alıyor.

Maziye ve atalarımızın karanlıkla mücadele şekillerine dair ziyaretçilerini düşünmeye sevk eden sergi, toplumların ışık aracılığıyla dünyayı nasıl anlamlandırdığını da gösteriyor. Eserler farklı kültürlerin inançlarını, estetik anlayışlarını ve hayat tarzlarını keşfetme imkânı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “102. Yılda 102 Sergi” projesi çerçevesinde düzenlenen sergide; İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nden ödünç alınan 64 eser ile müze koleksiyonundan seçilen eserler bir araya geliyor. Sergi, 23 Ekim 2026 tarihine kadar Rezan Has Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

CÜNEYT AKÇATEPE

