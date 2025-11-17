Barış masası kuruluyor! Rusya ve Ukrayna yine İstanbul'da
Yaklaşık 4 yıldır savaşan Rusya ve Ukrayna, İstanbul’da yeniden barış masasına oturacak. Türkiye’nin çabasıyla 1.200 esirin yılbaşından önce evine dönmesi hedefleniyor.
Özetle
Kaydet
Dünya az önce
Türkiye'nin arabuluculuğunda, Ukrayna ve Rusya yılbaşından önce 1200 Ukraynalı esirin serbest bırakılması hedefiyle İstanbul'da yeni bir esir takası için buluşacaklarını duyurdu.
- Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için müzakerelerini sıklaştırdı.
- Ukrayna, yeni esir takası için Rusya ile İstanbul'da buluşacağını açıkladı.
- İki taraf esir takası konusunda mutabakat sağladı.
- Esir takasının yılbaşından önce gerçekleşmesi hedefleniyor.
- Ukrayna, 1200 Ukraynalının serbest bırakılmasını bekliyor.
YEŞİM ERASLAN - Ankara, dördüncü yılına girecek olan Rusya-Ukrayna savaşının artık sona ermesi için müzakerelerini sıklaştırdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
POLİTİKA
Hakan Fidan açıkladı: Trump söz verdi, F-35 meselesi çözülüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la geçen hafta buluşan Ukrayna Millî Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, yeni esir takası için İstanbul’da Rusya ile buluşacaklarını açıkladı.
Umerov “İki tarafta esir takası konusunda mutabakat sağladı. Esir takasının yılbaşından önce gerçekleşmesini hedefliyoruz. Biz 1.200 Ukraynalının serbest bırakılmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR