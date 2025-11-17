Yaklaşık 4 yıldır savaşan Rusya ve Ukrayna, İstanbul’da yeniden barış masasına oturacak. Türkiye’nin çabasıyla 1.200 esirin yılbaşından önce evine dönmesi hedefleniyor.

YEŞİM ERASLAN - Ankara, dördüncü yılına girecek olan Rusya-Ukrayna savaşının artık sona ermesi için müzakerelerini sıklaştırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la geçen hafta buluşan Ukrayna Millî Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, yeni esir takası için İstanbul’da Rusya ile buluşacaklarını açıkladı.

Umerov “İki tarafta esir takası konusunda mutabakat sağladı. Esir takasının yılbaşından önce gerçekleşmesini hedefliyoruz. Biz 1.200 Ukraynalının serbest bırakılmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası