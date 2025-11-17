CHP lideri Özel’in “Yolsuzluk varsa hani paralar nerede?” sorusuna cevap geldi. Şoför Bayram Yıldırım “Ertan Yıldız milyonların bir kısmını uçakla Almanya’daki kızının evine götürdü” dedi. İtirafçı Sarp Yalçınkaya da, Murat Gülibrahimoğlu’nun özel jetle Londra’ya para taşıdığını, paranın yarısının İmamoğlu’nun olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ - İBB iddianamesi hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Kanıtlanmış bir kör kuruş yok. Bir delikli para yok. Ne Ekrem Başkan’a ne de sisteme aktarıldığı söylenen paralar somut olarak ortaya konulabildi” açıklaması cevabını buldu.

İddianamede örgüt yöneticisi olarak yer alan ve itirafçı olan Ertan Yıldız, ifadesinde Murat Gülibrahimoğlu’nun Londra’da birkaç yüz milyon dolar parasının olduğunu ve bu paraların yarısının Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu iddia etti. Yıldız, ifadesinde “2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlayınca Gülibrahimoğlu’nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum. Fakat Murat’ın paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten Mart 2025 gibi kendisi yurt dışına kaçtı. Londra’da olduğunu duydum. Londra’da ciddi bir parası olduğunu bu paraların da yarısının Ekrem İmamoğlu’nun olduğunu tahmin ediyorum. Bu para tahminimce birkaç yüz milyon dolardır” dedi.

Murat Gülibrahimoğlu

ÖZEL JETLE TAŞIMIŞ

İddianamede, bir başka itirafçı olan iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın da iddialarına yer verildi. Yalçınkaya, Murat Gülibrahimoğlu’nun özel jetiyle sürekli yurt dışına çıktığını öne sürdü. Yalçınkaya “Murat’a sorduğumda, bana bu jet ile yurt dışına para götürdüklerini, bu uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu söylerdi. Paraların genellikle Londra’ya götürüldüğünü ifade etmiştir. Toplanan paraların yarısı CHP nezdinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu’na aktarıldığını, diğer yarısının ise Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu söyledi” dedi.

HEDİYE PAKETLERİYLE

Yalçınkaya, bir başka ifadesinde paraların yurt dışına hediye paketi şeklinde ve valizlerle taşındığını, Ekrem İmamoğlu’nun bildirdiği adreslere teslim edildiğini iddia etti. Yalçınkaya “Murat paraları döviz cinsinden en büyük banknotlara çevirip özel hediye paketleri şeklinde izlenim uyandırarak uçağa yüklediklerini, her uçuşta en az 10 milyon dolar yüklediklerini, yurt dışında Ekrem İmamoğlu’nun bildirdiği adreslere teslim ettiklerini pek çok kez ifade etmiştir. Özel jete birçok hediye paketinin, valizin yüklendiğini bizzat gördüm” ifadelerini kullandı.

KIZININ EVİNE GÖTÜRDÜ

Yine Ertan Yıldız’ın itirafçı olan şoförü Bayram Yıldırım ise verdiği ifadede “Ertan Yıldız’ın evine iki üç günde bir çuvalla para gelirdi. Ertan Yıldız’ın kızı Almanya’da okumaktadır. Kızının evine büyük kasa yaptırdı, paraları buraya taşıdı. Yine Ertan Yıldız’ın bodrumda bulunan yazlığında büyük bir kasası, evinde de iki kasası var. Operasyondan sonra da Ertan Yıldız’ın evine para gelmeye devam etmiştir” iddiasında bulundu.

Ertan Yıldız

EMANETÇİ MİLLETVEKİLİ

İddianamede örgüt yöneticisi olarak yer alan ve itirafçı olan iş insanı Adem Soytekin de ifadesinde, paranın operasyon öncesinde Fatih Keleş’ten alınarak Ekrem İmamoğlu’na bağlı olduğunu söylediği CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’e verildiğini öne sürdü. Soytekin “Dokunulmazlığı olduğu için Turan Taşkın Özer emanetçi yapılmıştır. Böyle bir para olmadığı savunması tamamen yalandır” diye konuştu.

CÜNEYT AKÇATEPE

