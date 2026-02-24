Anadolu Ajansı
Samsunspor-Shkendija maçına İtalyan hakem
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü yapılacak Samsunspor-Shkendija müsabakasının hakemi belli oldu.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.
- Yardımcı hakemler Davide Imperiale ve Alessio Berti.
- Dördüncü hakem Kevin Bonacina.
