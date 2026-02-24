Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü yapılacak Samsunspor-Shkendija müsabakasının hakemi belli oldu.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija müsabakasında İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.

Simone Sozza

UEFA'nın açıklamasına göre; Sozza'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Kevin Bonacina olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası