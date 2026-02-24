Denizli, son dakika bir depremle sallandı. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi... Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki saat 14.33'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sarayköy ilçesi olan 3,7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,4 olarak rapor etti.

