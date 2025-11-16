Bakan Hakan Fidan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde "Bu CAATSA bizim aramızda olmaması gereken bir şey. Bunu kaldırmamız lazım" dediğini söyledi. Trump'ın konuyla ilgili talimat verdiğini ifade eden Bakan Fidan, "Amerika'nın Biden'dan farklı olarak bunu çözmeye niyeti var. Sayın Trump'ın bu konuda verdiği talimat var, koyduğu irade var" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin merak edilen tüm sorulara cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinden Türkiye'nin Gazze'ye asker gönderip göndermeyeceğine kadar pek çok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

A Haber'e konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilere dair ciddi konular hakkında konuşulduğunu açıkladı ve şöyle devam etti:

TRUMP TALİMAT VERDİ

25 Eylül'de Cumhurbaşkanımızla Sayın Trump Beyaz Saray'da bir araya geldiklerinde Sayın Trump bir irade beyanında bulundu. Cumhurbaşkanımıza olan saygısı, güveni, yani bunu hiç böyle düşünmeden, dedi ki bu CAATSA bizim aramızda olmaması gereken bir şey. Bunu kaldırmamız lazım. Bunun talimatını da kendi bürokrasisine verdi.

Orada şöyle bir problem alanımız var bizim. CAATSA biliyorsunuz Kongre'den geçirilmiş bir yasa. Ve bu yasa ben zaman zaman meslektaşım Marco Rubio ile de konuşurken şöyle diyor: "Ben diyor senatördüm, yasa çıkartan taraftaydım. Şimdi pratisyen oldum, idare tarafına geldim. Dışişleri Bakanıyım. Başkan bana bir talimat verdi, bunu hayata geçirin diyor. Ben şimdi dönüp metne bakıyorum. Ya öyle bir metin yazmışız ki idare bir yere kımıldayamasın diye."

Sistemi kilitlemek dedikleri. İdare bir yere kımıldayamasın diye öyle bir metinle her şeyi şey yapmışız diyor. Şimdi burada tabii ki hani derler ya demokrasilerde çare tükenmez diye, bizim aramızdaki ilişkilerde niyet iyi olduğu sürece çare arayışı tükenmez.

"AMERİKA'NIN ÇÖZMEYE NİYETİ VAR"

Bu konuda inşallah Cumhurbaşkanımızın da yani bu konuda irade koyduğu birtakım çözüm konuları var. Onları zamanı geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız zaten.

Ama önemli olan şudur: Amerika'nın Biden'dan farklı olarak bunu çözmeye niyeti var. Sayın Trump'ın bu konuda verdiği talimat var, koyduğu irade var. Bu konu takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SDG'NİN ENTEGRASYONU

Belli bir anlayış birliği içerisinde bunun ilerletilmesi gerekiyor. DEAŞ ile mücadele bahanesi üzerinden oluşturulmuş belli bir mekanizma var. Bütün aktörlerin menfaatine olacak şekilde bunu geri sarmak belli bir sabır istiyor.

Şam ile YPG arasındaki görüşmeler önemli. Bizim en büyük birinci meselemiz İsrail'in Suriye için bir tehdit olmasından çıkartmak. YPG'nin Şam ile yürüttüğü görüşmelerin belli bir noktaya evrilmesi bekliyoruz.

TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİDECEK Mİ?

Birincisi prensipte Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız emri verecek makam. Gerekli şartların oluşması durumunda Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır. Türkiye, asker gönderme dahil her türlü konuda üzerine düşeni yapacaktır. Bu bizim uluslararası topluma verdiğimiz en net mesaj.

ÇAGLA ÇAGLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası