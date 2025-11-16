Muş’ta 13 Kasım’dan bu yana kayıp olan 15 yaşındaki Edanur Çakır’ı bulma çalışmaları sürüyor. Ailesi, genç kızın bir an önce sağ salim bulunmasını istiyor.

Muş’ta 13 Kasım günü akşamüzeri evinden çıkan 16 yaşındaki Edanur Çakır sırra kadem bastı.

Kızlarının eve dönmemesi üzerine aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

POLİS HER YERDE EDANUR'U ARIYOR

Aile, Edanur’un hayatından endişe duyduklarını belirterek bir an önce bulunmasını istedi. Polis ekiplerinin Edanur Çakır’ın bulunması için çalışmaları devam ediyor.



ÇAGLA ÇAGLAR

