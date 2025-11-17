Haftanın kitaplarında bu hafta “Dedem Tekrar Çocuk Oldu”, “Ben Miyim?” ve “Orta Çağ Avrupa’sında Günlük Hayat” okurları bekliyor.

Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA MİZAHİ BİR DİLLE ELEŞTİRİ

Salih Uyan’ın günümüzdeki en büyük problemlerden biri olan teknoloji bağımlılığını mizahi ve düşündürücü bir hikâyeyle ele alan “Dedem Tekrar Çocuk Oldu” adlı çocuk kitabı raflarda. Timaş Yayınları etiketini taşıyan eser, bir siber macera sunuyor. Milyonlarca insanın uyumamak için mücadele etmek zorunda kaldığı hikâyede, Aytek adlı karakter gizemli virüsten kurtuluş için bir şifrenin peşine düşüyor. Eserde okurlarını düşünmeye davet eden yazar Uyan, “uyumak”, “uyanmak” ve “düşünme kabiliyetini kaybetmek” gibi mefhumlar üzerinden teknolojiyi bilinçli kullanma mesajını eğlenceli bir dille veriyor.

Dedem Tekrar Çocuk Oldu

SAVAŞLARIN RUHTA AÇTIĞI DERİN YARALAR

Alman edebiyatçı Peter Flamm’ın ilk defa 1926 yılında neşredilen, savaşın insan ruhunda açtığı yaralara dair “Ben Miyim?” eseri, ortaya çıkışından bir asır sonra İş Bankası Kültür Yayınları tarafından okura sunuluyor. İtibarlı bir doktor olan Hans, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle muharebe meydanlarından evine döner. Ancak döndüğü yer gerçekten yuvası mıdır? Zira savaş sırasında yaşadıkları yüzünden gerçeklik duygusu sarsılmıştır. Artık hiçbir şeyden emin değildir. Karısı, annesi ve arkadaşları onu tanır. Bir tek köpeği ona kuşkuyla ve düşmanca yaklaşır. Savaş bu adamı başka birine mi dönüştürmüştür? I. Dünya Savaşı’nın kaotik atmosferinden doğan eser, okuru sert sorgulamalara itiyor.

Ben Miyim?

ORTA ÇAĞ AVRUPA’SINA FARKLI BİR CEPHEDEN BAKIŞ

Batı medeniyetinin en zor zamanlarını yaşadığı Orta Çağ Avrupa’sında sıradan insanların hayatı nasıl akıyordu? ABD’li akademisyen Jeffrey L. Singman’ın “Orta Çağ Avrupa’sında Günlük Hayat” adlı eseri işte bu suale cevap arıyor. Alfa Yayınları tarafından Türkiye’deki okura sunulan eserde, tarihî belgeler ve anlatılar üzerinden o çağın farklı bir tasviri yapılıyor. Savaşlar yerine, basit insanların hayatlarına odaklanılıyor. Devrin insanlarının inanç pratikleri, çalışma şartları, kıyafet tarzları ve çocuk yetiştirme usulleri gibi birçok şey eserde ele alınıyor. Yazar Singman kendi bakış açısıyla Orta Çağ’ın devamlı karanlıkla anılmasını reddediyor ve o dönemde kültürel olarak canlı bir toplum olduğunu savunuyor.

Orta Çağ Avrupa’sında Günlük Hayat

