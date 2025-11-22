Anadolu Ajansı (AA)
Trabzonspor'dan 3'te 3: Amedspor deplasmanında kazandı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti. Diyarbakır'da kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde üst üste 3, toplamda 8'inci galibiyetini aldı.
- Birgül Sadıkoğlu 2. dakikada Trabzonspor'un ilk golünü kaydetti. Natalia 78. dakikada ikinci golü kaydetti.
- Trabzonspor 24 puana yükseldi, Amed Sportif Faaliyetler 17 puanda kaldı.
Trabzonspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler'i deplasmanda 2-0 yendi.
Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 2'nci dakikada Birgül Sadıkoğlu ile bulduğu golle 1-0 tamamlandı. Bordo-mavili takım, karşılaşmanın 78'inci dakikasında Natalia'nın fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Ligde 8'inci galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 24'e yükseltti. 3'üncü yenilgisini alan Amed Sportif Faaliyetler, 17 puanda kaldı.
