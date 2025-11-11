OpenAI’nin gizli projesi yanlışlıkla paylaşıldı! Amazon ve Google iddiası çok konuşulacak

ABD merkezli Business Insider, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın, şirketin yeni bir hizmetini yanlışlıkla ifşa ettiğini yazdı.

Altman, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Diğer şirketlere (ve bireylere) hesaplama kapasitesini daha doğrudan satmanın yollarını araştırıyoruz; dünyanın çok fazla ‘AI bulutuna’ ihtiyacı olacağına eminiz ve bunu sunmaktan heyecan duyuyoruz” demişti.

"BULUT SAĞLAYICILARI BİZİM PARAMIZLA ÖĞRENİYOR"

Business Insider, Altman’ın bu ifadeleriyle OpenAI’nin kendi başına bir bulut sağlayıcısına dönüşme sürecini resmen başlattığı yorumunu yaptı. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmezken, OpenAI CFO’su Sarah Friar’ın eylül ayında yaptığı konuşmada benzer bir noktaya değindiği hatırlatıldı.

Friar, bulut devlerinin “bizim paramızla öğrendiklerini” söyleyerek, OpenAI’nin sahip olduğu yapay zeka bilgisini teknoloji devlerine “bedavaya vermemesi gerektiğini” vurgulamıştı.

OPENAI BULUTTA DEVLERLE KARŞI KARŞIYA

OpenAI diğer şirketlere ve bireylere doğrudan işlem kapasitesi satmayı planlıyor.

Şirketin doğrudan Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform gibi teknoloji devleriyle rekabet halinde olacak.

1 TRİLYON DOLARLIK ALTYAPI PLANI

Altman’ın açıklaması, yalnızca yeni bir iş alanının değil, aynı zamanda OpenAI’nin 1 trilyon doları aşan dev altyapı yatırımlarını nasıl finanse edeceğinin de ipucunu verdi.

Şirketin, büyük ölçekli veri merkezleri, yapay zekâ çipleri ve ağ donanımları için imzaladığı anlaşmaların maliyeti rekor seviyeye ulaştı.

YATIRIMCILAR META ÖRNEĞİNİ HATIRLATIYOR

Uzmanlara göre, bulut hizmeti olmayan büyük teknoloji şirketleri için altyapı yatırımlarını geri dönüştürmek zorlaşıyor. Meta’nın bu konuda yaşadığı zorluklar, OpenAI yatırımcılarını da tedirgin ediyor. Meta, milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımlarına rağmen bu harcamalardan doğrudan gelir elde edememişti.

"AI BULUTU" YARIŞI BAŞLADI

OpenAI’nin bulut hizmeti kurması halinde, Amazon, Microsoft ve Google’ın egemen olduğu küresel bulut pazarında yeni bir dönem başlayabilir.

Şirket, elindeki ChatGPT ve yapay zeka modelleriyle, yalnızca altyapı değil aynı zamanda tam entegre AI çözümleri sunarak fark oluşturmayı hedefliyor.